PS5 : le ventilateur ajustera sa vitesse selon le jeu en cours

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

La PS5 est attendue sur plein de points mais il y en a un qui fait tout particulièrement parler et à juste titre, la surchauffe de la console. Les joueurs veulent absolument une console silencieuse et qui ne surchauffe pas.



La PS5 sera silencieuse

Nous sommes plus qu'à 1 mois de la sortie de la PS5 prévue pour le 19 novembre 2020 en France et Sony nous dévoile de plus en plus d'informations. Récemment nous avons eu le droit à la présentation de l'interface ainsi que le démontage de la console pour voir ce qui se cache à l'intérieur.



Cependant, après la déferlante de critiques sur le bruit que faisait la PS4 Pro, Sony ne pouvait pas se permettre que ce problème soit de retour sur PS5. Lors du démontage de la console, Playstation a expliqué les composants utilisés pour que ce problème ne se reproduise plus.



Yashuhiro Ootori , un ingénieur de chez Sony a remis ça sur le tapis et a expliqué comment ils vont faire en sorte que le ventilateur s'adapte en fonction du jeu lancé :

Divers jeux seront publiés à l'avenir, et les données sur le comportement de l'APU (Accelerated Processing Unit) dans chaque jeu seront collectées. Nous avons un plan pour optimiser le contrôle des ventilateurs sur la base de ces données. La PS5 dispose de trois capteurs de température sur la carte principale pour contrôler la vitesse du ventilateur en fonction de la température interne de l'APU et de la température la plus élevée des trois capteurs de température. Ces paramètres de contrôle des ventilateurs seront également mis à jour via des mises à jour en ligne.

Ce qu'il faut retenir c'est donc qu'au-delà du système intégré dans la console, Sony compte déployer des mises à jour en fonction de la ressource demandée par les jeux afin que le ventilo s'adapte et ainsi que la console ne soit jamais en surchauffe.



On a hâte de voir cela, vivement le 19 novembre.



