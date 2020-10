l0vetodream affirme que les AirTags arrivent, et auront deux tailles

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

C'est imminent, et on pensait d'ailleurs en avoir déjà un aperçu au précédent keynote, mais les AirTags devraient vite être commercialisés par Apple.



C'est en tout cas ce que prétendent plusieurs sources et leakers, dont l'un très populaire vient également valider l'information : l0vetodream affirme une disponibilité sous peu, tout en ajoutant que le produit sera disponible en deux tailles.



Pour rappel, on parle d'un concurrent à Tile, permettant de localiser des objets grâce à ses appareils à la Pomme.

Les AirTags pourraient être disponibles en deux tailles

Récemment, une nouvelle rumeur faisait l'objet d'un report de la présentation et de la commercialisation des AirTags, suite à un retard de production et la présence d'une seconde taille.



Seulement, selon le très sérieux leaker l0vetodream, les «AirTags» d'Apple seront bien disponibles en deux tailles, grande et petite, mais pourraient voir le jour plus tôt que prévu.



Selon lui, l'évènement de novembre sera bel et bien l'hôte de la présentation de ces nouveaux accessoires.

big one

small one

coming soon — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020



On ne sait pas encore quelles seront ces tailles, au-delà des appellations «grand» et «petit», mais espérons que l0vetodream ait raison et qu'Apple nous offre une première vision de ses appareils.