Adobe Illustrator est disponible sur iPad

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Comme prévu, Illustrator pour iPad est disponible sur App Store, après quelques semaines de précommandes. Mais c'était surtout un coup marketing étant donné que l'app est gratuite au téléchargement. Après Photoshop l'an passé qui nous avait déçu, voilà son pendant vectoriel.





Adobe Illustrator est de sortie sur iPad

Si Adobe a subi de nombreuses critiques après la sortie de Photoshop sur iPad l'an passé, c'était surtout lié à la frustration de ne pas avoir un outil aussi complet que sur ordinateurs. En effet, l'éditeur avait teasé pendant plus d'un an la sortie d'un portage complet, alors que la version 1.0 avant réellement dix ans de retard sur les versions Mac et PC.



Du coup, bien qu'Adobe ait suivi la même recette que pour Photoshop, à savoir une app complètement réécrite pour iPadOS, l'éditeur a nuancé ses propos. Tout n'y est pas, il s'agit d'une version 1. Mais on peut par contre commencer sur un appareil et finir sur un autre grâce à Creative Cloud, ainsi qu'utiliser l'Apple Pencil pour réaliser ses dessins. Le tout avec une interface simplifiée et repensée pour l'écran tactile de la tablette d'Apple.



Cela comprend le cercle flottant vu sur Photoshop qui permet de changer l’outil en cours ou bien le glisser du doigt qui change l’opacité par exemple.

Concevez avec précision, aussi naturellement que vous le feriez avec un stylo et du papier. Créez des lignes, des formes, du texte, des dégradés et des effets. Fusionnez ou coupez des graphiques avec des gestes rapides au crayon pour supprimer les zones indésirables. Faites ressortir vos graphiques avec de nouveaux effets tels que des dégradés de points, des répétitions radiales, des motifs et une symétrie.



Illustrator sur iPad intègre également plus de 17 000 polices, plus de 20 palettes de couleurs, des diffusions en direct de dernière minute de créatifs célèbres et des didacticiels guidés.



Ce logiciel sorti en 1987 est très apprécié des illustrateurs (logique) mais est aussi le complément idéal à Photoshop pour la partie vectorielle. Même si ce dernier a intégré de nombreuses fonctionnalités de son cousin, Illustrator reste plus pointu et plus complet.



Par contre, sachez que cette nouvelle application fait partie d'Adobe Creative Cloud. Elle est donc gratuite pour les membres Creative Cloud, mais pour les autres, il faudra prendre un abonnement.



Télécharger l'app Adobe Illustrator