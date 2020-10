Bêta 4 pour iOS 14.2 et tvOS 14.2 avec Interphone et de nouveaux fonds d’écran

Medhi Naitmazi

Après iOS 14.1 en version finale, Apple livre de nouveaux firmwares, des avec la quatrième bêta d’iOS 14.1, iPadOS 14.1 et tvOS 14.1 !



Si WatchOS 7.1 n’est pas au rendez-vous, en revanche il y a de nouveaux fonds d’écran.

Les bêtas 4 à installer pour iOS 14.2, iPadOS 14.2 et TvOS 14.2

Alors qu'iOS 14.1 est sortie ce soir, iOS 14.2 passe en bêta 4. On imagine qu'elle contient notamment les évolutions spécifiques à l'appareil photo des iPhone 12 Pro avec ProRaw.



Du coup, les développeurs ayant installé le profil bêta d’Apple sur iPhone ou iPad, peuvent se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 2 d’iOS 14.2 et d’iPadOS 14.2.



Si vous avez une Apple TV, il y a une mise à jour de tvOS 14.2 pour l’Apple TV HD et 4K. On rappelle que cette mouture apporte le son des jeux sur le HomePod appairé, une fonction home cinéma avec l’enceinte et une connexion permanente.

Les nouveautés

La première version d'iOS 14.2 avait intégré Shazam dans le centre de contrôle, de nouveaux boutons de lecture dans le widget du CC et une fonction de détection de personnes dans la Loupe. La seconde avait apporté 13 emojis.

La quatrième bêta d'iOS 14.2 contient huit nouveaux fonds d'écran avec quatre photos et quatre illustrations de lieux naturels bien rocailleux. Mais aussi la fonction Interphone qui permet de parler en mode talkie-walkie entre ses appareils Apple.



Vous pouvez télécharger les images sur Google Drive.