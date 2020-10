Bons plans iOS : Kingdom: New Lands, Hex Gem Defense, Match Colours

Il y a 43 min (Màj il y a 43 min)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Kingdom: New Lands, Hex Gem Defense, Match Colours. L'occasion d'économiser 58,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Tadaa SLR (App, iPhone, v1.7, 58 Mo, iOS 8.0, menschmaschine Publishing GmbH) passe de 4,49 € à gratuit. Une appli de prise de photos qui vous permet de faire la mise au point après la prise. Un détail qui fait toute la différence sur vos photos.

Vous avez le temps de peaufiner le rendu et ainsi mettre en exergue votre sujet grâce à des outils de sélection rapides. En gros, l'algorithme comprend très bien ce que vous voulez sélectionner et vous aide.



Les + : Si vous voulez ajouter un effet de profondeur de champ (bokeh)

De rendus de qualité

On peut dire "tadaa" après un cliché ! Télécharger l'app gratuite Tadaa SLR





Reverse Movie FX (App, iPhone / iPad, v1.14, 69 Mo, iOS 10.0, Michal Stachyra) passe de 7,99 € à gratuit. Inverser Film FX vous permet de créer une vidéo à l'envers. Un véritable tour de magie ! Filmez d'abord une personnne (ou vous-même), en train de boire un jus de fruit, de parler ou toute autre idée qui pourrait germer dans votre esprit !



Appuyez sur Commencer ! L'app va inverser votre vidéo : vous verrez des gens marchant à reculons, votre ami crachant le jus, les gens parler à l'envers !



(La version Pro est gratuite, à l'intérieur de l'app).



Les + : C'est fun et facile Télécharger l'app gratuite Reverse Movie FX





Match Colours (App, iPhone / iPad, v2.15, 14 Mo, iOS 11.2, Enrique Garcia) passe de 5,49 € à gratuit. Match Colors est le rêve d’un coloriste devenu réalité. Il vous permet de transférer rapidement et facilement la couleur d'une photo ou d'une vidéo à une autre à l'aide d'un puissant algorithme d'IA.



Vous pouvez choisir parmi deux méthodes de couleur différentes et apporter des ajustements supplémentaires à l’intensité, la teinte, le contraste, etc. à l’aide de curseurs.



Les + : Les résultats sont bons Télécharger l'app gratuite Match Colours





Smart Spend (App, iPhone, v2.3.11, 30 Mo, iOS 12.0, Scicotherapy Labs LLC) passe de 5,49 € à gratuit. Smart Spend met en lumière tous vos achats afin de vous aider à mettre plus d'argent de côté en dépensant moins. Suivez les processus de configuration courts en enregistrant la fréquence et le montant de votre rémunération, le nombre d'heures et de jours de travail par semaine et votre objectif d'épargne mensuel.



Smart Spend vous aidera ensuite à évaluer rapidement si un achat en vaut vraiment la peine en fournissant une ventilation détaillée du nombre d'heures et de jours de travail qu'il vous coûtera ainsi que de la part de votre salaire hebdomadaire et mensuel.



Smart Spend vous aide également à suivre les achats, à importer les données d'achat sous forme de fichiers CSV, à enregistrer les achats à l'aide de Siri et à gagner des trophées pour de meilleures habitudes de dépenses.



Les + : Le gestionnaire de budget par excellence Télécharger l'app gratuite Smart Spend





Jeux gratuits iOS :

EvoCreo (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.9.9, 164 Mo, iOS 9.0, ilmfinity LLC) passe de 3,49 € à gratuit. Embarquez dans l'aventure et parcourez le monde de Zenith. Devenez un Evoker en capturant et combattant plus de 130 sortes de Creo!



Testez vos capacités dans les Arènes, et faites votre chemin jusqu'au Coliseum! En route, vous combattrez le sinistre complot mené par la vile organisation, Shadow Hive!



Les + : Plus de 170 monstres à capturer et à faire évoluer

Explorez un vaste monde ouvert Télécharger le jeu gratuit EvoCreo





Hex Gem Defense (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v1.0.8, 26 Mo, iOS 10.0, 虎 李) passe de 1,09 € à gratuit. Dans la bataille de "Hex Gem Defense", votre mission est plus que la construction de différentes tours : vous devez choisir différentes gemmes tous les tours afin d'améliorer votre bataille. Cela rend le jeu spécial.



Six types de tours différents, six types de gemmes différents, des monstres excentriques, de puissants pouvoirs. En mode difficile et en mode sans fin, les boss vous épateront. Une tour et un joyau bien équilibrés sont la clé de votre victoire.



Si vous êtes un amateur de jeux de défense , ce jeu doit être votre choix.



Les + : Le concept est excellent Télécharger le jeu gratuit Hex Gem Defense





Peppa Pig: Golden Boots (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.7, 649 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,49 € à gratuit. Peppa Pig: Golden Boots est une expérience interactive inspirée de l'épisode spécial TV du même nom. Il permet à votre enfant d’habiller Peppa, de faire voler une fusée dans l’espace, de visiter la boutique de Mme Rabbit sur la lune, de nourrir les canards et de chanter la chanson Muddy Puddles.



Au cours de leur aventure, votre enfant pourra récupérer des paires de bottes dorées étincelantes, qui débloqueront des cadeaux spéciaux.



Les + : Pour les plus jeunes qui aiment Peppa Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig: Golden Boots





7 Planets (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v4.2, 70 Mo, iOS 7.0, Tomislav Puzak) passe de 1,09 € à gratuit. Un jeu de plateau logique où vous devez associer des billes de bois colorées. Le jeu s'inspire du jeu Ziv Zav datant des années 85, qui avait fait grand bruit à l'époque.



Les + : Possibilité de jouer en ligne ou en local Télécharger le jeu gratuit 7 Planets





Promotions iOS :

Shadowmatic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.5, 394 Mo, iOS 8.0, TRIADA Studio) passe de 4,49 € à 2,29 €. Le super jeu de casse-tête Shadowmatic, récompensé par Apple avec un Apple Design Award en 2015 est en promotion temporaire !



Développé par TRIADA Studio, Shadowmatic propose de manipuler des objets abstraits afin de reconnaître des silhouettes concrètes dans leur ombre projetée au mur. Un jeu relaxant qui vous emmènera dans 9 pièces aux ambiances musicales et graphiques différentes.



Les + : Le concept du jeu Télécharger Shadowmatic à 2,29 €





HIPSTAMATIC (App, iPhone / iPad, v362, 162 Mo, iOS 11.0) passe de 5,49 € à 1,09 €. C'est une app primée par Apple qui permet d'exploiter l'appareil photo de l'iPhone en long, en large et en travers. Finis les réglages pré-définis avec le ProMode qui permet de gérer la mise au point, la balance des couleurs, l'exposition, la vitesse d'obturation, l'ISO, etc. En plus de cela, vous avez le mode classique qui permet d'avoir un rendu à l'ancienne ou encore des filtres et outils d'éditions puissants. La collection de films et de filtres est incroyable, vous en trouverez pour tous les goûts et surtout, le rendu est sans pareil.



Un must pour tout amateur de photos.



Les + : Paramètres nombreux

Gère les photos lourdes Télécharger HIPSTAMATIC à 1,09 €





One Deck Dungeon (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.4.5, 298 Mo, iOS 10.0, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à 1,09 €. Si vous ne connaissez pas ce jeu de société, on parle d'un Dungeon Crawler qui mélange cartes et dés, qui mettra votre stratégie à rude épreuve (avec une petite part de chance tout de même), le tout dans une ambiance médiévale.



Les + : Le concept

La durée de vie Télécharger One Deck Dungeon à 1,09 €