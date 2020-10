iPhone 12 : la 5G réduit la batterie plus rapidement que la 4G

Alexandre Godard

Il y a deux sujets qui font beaucoup parler ces derniers temps, ce sont la 5G et l'iPhone 12. Imaginer donc quand ont réunit les deux pour ne faire plus qu'un. Voici les premiers tests sur l'effet de la 5G au niveau de la batterie de l'iPhone 12, pensez à prendre votre chargeur, ça descend vite.

La 5G accélère la diminution de la batterie

Beaucoup de débat en cette fin d'année 2020 qui commence doucement à accueillir la 5G pour les français. Après avoir appris que pour le moment, si vous utilisez le DualSim, vous ne pourrez pas profiter de la 5G, voici maintenant les premiers retours en ce qui concerne la batterie.



Il est vrai qu'Apple a annoncé que grâce à un système intelligent implanté dans l'iPhone 12 (SmartData), la 5G et la 4G alterneront automatiquement en fonction de votre utilisation pour économiser la batterie. Mais selon ce nouveau rapport, malgré les efforts de la marque à la pomme, il semblerait bien que la 5G fasse descendre la batterie plus rapidement que la 4G. Pour parler chiffres, il est expliqué que la 5G augmenterait de 20% la vitesse de diminution de la batterie, ce qui n'est pas négligeable.



Voici les résultats obtenus avec la 5G active :

iPhone 12 autonomie de 8h25

iPhone 12 Pro autonomie de 9h06

Voici les résultas obtenus avec la 4G active :

iPhone 12 autonomie de 10h23

iPhone 12 Pro autonomie de 11h24



Si vous ne disposez pas de 5G, ces tests expliquent donc que vous pouvez gagner plus de 2h d'autonomie. Il faut tout de même rappeler que malgré tous ces débats animés autour de la 5G, nous en sommes qu'au tout début et dans quelques années, les problèmes actuels ne seront que de lointains souvenirs et nous pourrons tous en profiter sereinement.



