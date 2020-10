Le service de streaming Quibi ferme ses portes

Hier à 23:34 (Màj hier à 23:34)

Corentin Ruffin

Un petit tour et puis s'en va... Voilà une phrase qui évoque parfaitement l'histoire (courte) de Quibi... Fondée en août 2018 aux États-Unis, avant d'être lancée officiellement en avril de cette année, la plate-forme de streaming proposant du contenu aux formats courts pour appareils mobiles ferme déjà ses portes.



Bien que peu connue en Europe, cette dernière n'aura pas eu le succès escompté dans son pays natal où elle a été directement confrontée à de sérieux problèmes.



Selon certaines rumeurs des dernières semaines, les responsables du service cherchaient déjà un acheteur dont Apple ou Instagram. Hélas, l'histoire ne se poursuivra pas, et le projet ambitieux se termine en sortant par la petite porte.

Quibi étude plusieurs "options stratégiques" pour son futur

Lancé par le magnat hollywoodien Jeffrey Katzenberg, le service de vidéo de courte durée Quibi a été officiellement lancé en avril dernier.



Seulement, avec une concurrence toujours plus forte dans le marché de streaming, le petit nouveau a eu du mal à attirer des abonnés.



D'après le Wall Street Journal, ses responsables auraient décidé d'arrêter le projet qui n'aura pas réussi à se démarquer. Son concept de vidéos courtes voulait divertir les utilisateurs de téléphones mobiles lors de leurs trajets dans les transports en commun.



Hélas, réussir à se faire une place au milieu des sections vidéos d'Instagram, Facebook, TikTok ou encore Snapchat, c'est très difficile.



Il faut dire qu'un lancement en plein confinement n'a pas aidé non plus, puisque les éventuels utilisateurs pouvaient profiter de leurs grands écrans.



Pour la petite anecdote, depuis aujourd'hui, l'application Quibi était officiellement disponible sur Apple TV...



