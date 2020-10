Apple a oublié un détail sur ses coques MagSafe pour iPhone 12

C'est la première fois qu'un tel problème se produit sur les coques Apple. Il s'agit d'un défaut de fabrication et ces lots d'auraient pas du passer le contrôle qualité. Si vous êtes dans ce cas, contactez immédiatement le service client pour demander un échange. En tout cas, de nombreux clients ont reçu leurs accessoires avant l'iPhone 12 qui sort demain aux côtés de l'iPhone 12 Pro. PS : si vous voulez une coque moins chère et de bonne qualité, consulter notre sélection de coques pour iPhone 12 .

En se baladant sur Reddit, on peut lire les plaintes de plusieurs clients comme Zarnold16 ou NateBaakko qui ont reçu une coque sans trou pour laisser passer le son des haut-parleurs. En contactant le SAV d'Apple, le premier a même été étonné quand le conseiller lui a expliqué que c'était tout à fait normal.

Quand on paye sa coque 50€, on s'attend à ce qu'elle soit parfaite, surtout chez Apple. Mais certains clients ayant reçu leur protection ont eu la désagréable surprise de voir qu'elle avait un gros défaut. Il manque une découpe pour les haut-parleurs de l'iPhone 12.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.