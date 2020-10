Apple publie la beta 4 de watchOS 7.1 avec deux versions différentes

Hier à 22:59

Corentin Ruffin

Publication surprise du côté de chez Apple avec l'arrivée ce soir de la quatrième version de la bêta de watchOS 7.1, à destination des développeurs.



Si les nouveautés de watchOS 7.1 ne sont pas claires, il faut tout de même noter que la Pomme propose deux versions différentes du système d'exploitation.



Apple publie la quatrième bêta de watchOS 7.1

Si Apple ne détaille pas vraiment le contenu de cette quatrième version de la bêta de watchOS 7.1, même si on imagine qu'elle concerne principalement une amélioration des performances du système d'exploitation pour Apple Watch, il y a un fait étonnant.



Apple a mis à disposition deux versions différentes pour la même mise à jour : watchOS 7.1 beta 4 est disponible en versions 18R5585a et 18R5586a.



Pour le moment, nous ne savons pas à quoi ces deux versions différentes correspondent, mais on imagine que les prochaines heures répondront à cette question.



Si vous êtes inscrit au programme public bêta watchOS, accédez à l'application Watch sur votre iPhone> Général> Mise à jour logicielle pour télécharger et installer la dernière mise à jour.



Si vous remarquez des changements dans cette version watchOS 7.1 beta 4, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou laisser un commentaire.