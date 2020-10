Foxconn : L'usine au Wisconsin n'est toujours pas opérationnel

Cette usine aurait été construite que dans un but, répondre à la demande insistante de Donald Trump pour obliger Foxconn à produire aux États-Unis. Il est inconcevable que le partenaire d'Apple honore ses engagements avant la fin de l'année puisque l'intérieur de l'usine n'a même pas encore l'équipement nécessaire pour produire des panneaux LCD. L'hypothèse que le rapport donne, c'est que si cette usine se met un jour à fonctionner, elle servira d'assemblage final de composants expédiés d'autres usines. Une activité complètement différente de ce qui a été proposé dans le contrat qui lie Foxconn et l'État du Wisconsin. Finalement, ça semble avoir été de la poudre de perlimpinpin cette histoire...

Un rapport de l'État du Wisconsin vient de dévoiler au grand jour l'inactivité de l'usine de Foxconn. Initialement, cette usine devait recruter 1500 Américains pour participer à la fabrication de dalles LCD destinées à des smartphones d'entrée de gamme. Le partenaire d'Apple avait assuré en début d'année que les recrutements allaient ouvrir courant l'année pour que les équipes commencent à travailler dès le mois de mai 2020 , cependant nous arrivons au mois de novembre et c'est toujours silence radio . Aujourd'hui, un rapport publié par la Division du Wisconsin du budget exécutif et des finances explique que cette usine ne sert à rien . Elle est représentée comme une " usine fantôme " où personne n'y travaille.

On se souvient des paroles de Donald Trump qui disait "Nous allons forcer Apple à produire leurs foutus ordinateurs dans ce pays plutôt que dans d’autres". Cette volonté débordante aura abouti sur un projet, celui de faire venir Foxconn, le sous-traitant historique d'Apple aux États-Unis. Une usine a été ouverte au Wisconsin, cependant personne n'y travaille depuis qu'elle a été construite.

