iMovie 2.3 supporte les vidéos 4K et HDR pour l’iPhone 12

Il y a 53 min

Medhi Naitmazi

Avant la sortie de l'iPhone 12 de demain, Apple a mis à jour iMovie pour iPhone et iPad avec de nouvelles fonctionnalités, y compris la prise en charge des vidéos HDR. Apple a également mis à jour Garageband pour iPhone et iPad avec plusieurs changements dans le même esprit.



iMovie passe à l’iPhone 12

Apple dit que vous pouvez désormais importer et partager des vidéos à 60 images par seconde, ainsi que visualiser, éditer et partager des vidéos HDR à partir de vos bibliothèques iPhone. Cela survient lorsque l'iPhone 12 prend en charge l'enregistrement de vidéos en qualité HDR 10 bits.



De plus, on remarque qu’il faut désormais iOS 14 minimum pour installer iMovie. Pas très cool de la part d’Apple.



Voici toutes les nouveautés :

Personnalisez les titres en choisissant parmi des dizaines de polices intégrées.

Ajustez la couleur des titres en choisissant parmi une grille ou un éventail de préréglages, en ajustant les curseurs numériques ou en utilisant la pipette dans le visualiseur.

Modifiez rapidement le style, la casse et la durée par défaut d’un titre.

Pincez et faites glisser pour ajuster la taille et l’emplacement de n’importe quel titre.

Choisissez parmi trois nouveaux titres animés : Glisser, Scinder et Chromatique bicolore.

Ajoutez des arrière-plans unis, dégradés ou à motifs à votre film.

Utilisez le sélecteur de couleur pour personnaliser les couleurs des arrière-plans.

Faites glisser le curseur pour modifier l’intensité de n’importe quel filtre appliqué à vos photos et vidéos.

Importez et partagez des vidéos 4K à 60 images par seconde.*

Affichez, modifiez et partagez des vidéos au format HDR (plage dynamique étendue) à partir de votre photothèque Photos.**

Touchez le nouveau bouton Options situé en haut de la feuille Partager afin de partager un projet ou un fichier vidéo et choisissez des propriétés telles que la résolution, la fréquence d’image et la plage dynamique étendue.



En revanche, il faut savoir que la prise en charge du format 4K à 60 images par seconde requiert un iPod touch (7e génération), un iPhone SE (2e génération), un iPhone 7 ou ultérieur, un iPad (6e génération) ou ultérieur, un iPad mini (5e génération), un iPad Air 3 ou ultérieur, un iPad Pro 10,5 pouces ou ultérieur.



Quant à la modification et le partage de vidéos au format HDR, ils requièrent un iPhone SE (2e génération), un iPhone 8 Plus, un iPhone X ou ultérieur, un iPad mini (5e génération), un iPad (7e génération) ou ultérieur, un iPad Air 3 ou ultérieur, un iPad Pro 10,5 pouces ou ultérieur.

