Un outil diagnostic pour les AirPods d'Apple

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Apple a commencé à déployer un outil dans les Apple Store qui peut effectuer un test de qualité sur les AirPods avant d'être entièrement réparés. De quoi éviter le remplacement d'un écouteur en testant si la perte de qualité sonore est un véritable défaut ou est causée par une accumulation de saleté.

Des AirPods testés par un outil chez Apple

L'un des problèmes les plus courants rencontrés par les utilisateurs d'écouteurs intra-auriculaire concerne la perte de qualité sonore ou de volume au fil du temps. Bien qu'il soit possible que le matériel ait développé un défaut, il est également possible que les écouteurs soient simplement sales. Nous avions proposé un guide de nettoyage des AirPods.



C'est le leaker @choco_bit qui a publié des photos de ce nouvel appareil à destination des Genius Bar d'Apple. L'outil prend la forme d'un plateau légèrement plus grand qu'un iPhone.



À la base du plateau se trouve une section positionnée près de l'endroit où se trouve le microphone de l'iPhone, conçue pour accueillir les AirPods d'une manière spécifique, en pointant les haut-parleurs vers le microphone. Un son de test est lu via les AirPods et capté par le microphone de l'iPhone à proximité, qui peut alors déterminer la cause probable des problèmes de son via une application de diagnostique spécifique. Selon le résultat, vous aurez alors droit à un remplacement ou bien à des conseils ménagers.

Le leaker affirme que le plateau peut être utilisé avec les AirPods et les AirPods Pro. Et ça tombe bien, les deux sont en promotion.