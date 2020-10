Terraria passe en version 1.4, six ans après la sortie du jeu

Il y a 34 min

Corentin Ruffin

1

L'excellent jeu de plates-formes et d’action, avec des graphismes rappelant un certain Minecraft, vient d'accueillir une belle mise à jour. En effet, les développeurs de Terraria (v1.4.0.5.0, 243 Mo, iOS 10.0) ont publié la version 1.4, plus de 6 ans après la sortie du jeu et plus d'un an après la mise à jour 1.3.



Cette grosse update n'est pas une réelle surprise, puisqu'elle est disponible depuis plusieurs mois sur les consoles et sur la version PC.



Voici la bande-annonce :

Terraria lance la Journey's End sur iOS et Android

C'est l'une des plus grosses mises à jour que le jeu a connue, permettant à Terraria d'atteindre plus de 5 000 objets, 25 PNJ et 400 ennemis. Voici les quelques ajouts qu'apporte cette mise à jour:

Les modes “Maître” et “Voyage” pour défier vos limites et adapter votre expérience de jeu.

La fonction "Qualité de vie" : de l'échange de blocs jusqu'au coffre-fort intersidéral et des barres de vie des boss jusqu'à l'interface personnalisable.

Des effets atmosphériques et météorologiques qui joueront un rôle plus important que jamais.

Le bestiaire Terraria pour traquer les ennemis, les alliés et les créatures que vous rencontrez.

De nouveaux ennemis, y compris de nouveaux boss et événements.

Des biomes et mini-biomes supplémentaires à explorer, à la surface mais aussi sous terre.

Des révisions graphiques et plus de 20 nouveaux morceaux de musique.

Télécharger Terraria à 5,49 €