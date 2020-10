TousAntiCovid est disponible sur l'App Store français

TousAntiCovid 2.0 est arrivé. Il s'agit du nouveau nom de StopCovid du gouvernement français. Un changement de patronyme pour effacer des débuts ratés ou tout simplement signifier un gros changement le code ?



Probablement un peu des deux vu que l'icône est devenu un QR Code qui renvoie sur le site et que l'interface a été grandement remaniée.

TousAntiCovid : le StopCovid 2.0

Le code source de TousAntiCovid a précédé la sortie de cette nouvelle version (Gitlab) pour permettre à tout le monde de connaître les changements sous le capot. On trouve en premier lieu un widget qui vous informe si vous avez été exposé à une personne ayant signalée une infection de Covid-19.



A priori, l'app conserve son système spécifique et n'a pas rejoint l'API d'Apple et de Google, dommage alors que les pays mutualisent leurs données. En revanche, la géolocalisation est manuelle en renseignant un code postal. De quoi éviter le traçage et de nuire à la batterie.



TousAntiCovid vient compléter l’action des médecins et de l’Assurance maladie, visant à contenir la propagation du virus en stoppant au plus vite les chaînes de contamination. Le principe est le suivant : prévenir, tout en garantissant l’anonymat, les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, afin que celles-ci puissent aller se faire tester et être prises en charge le plus tôt possible. Elle permet aussi de rester informé sur l’évolution de l’épidémie et sur la conduite à tenir et ainsi de rester vigilant et d’adopter les bons gestes.

Pour le reste, vous remarquerez que tout se passe dans un seul écran désormais avec les informations sur la crise sanitaire, le nombre de téléchargements, d'actions, de notifications et, bien évidemment, le nombre de cas de Covid-19 déclarés à l'app. Plus de 13 000 à date. On conserve la durée de 15 minutes de croisement pour devenir un "contact" ainsi que les conseils selon les différents scénarios.

Dommage par contre que la mise à jour ne propose pas ces infos dans un widget, tout comme l'absence de QR Code pour "s'authentifier" dans les établissements comme dans certains pays.

