GameClub adapte le titre PC Chook & Sosig: Walk the Plank sur iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 40 min)

Corentin Ruffin

Quelques mois en arrière naissait le nouveau projet de GameClub, avec pour objectif de ressusciter les meilleurs jeux mobiles des 10 dernières années qui ne sont plus disponibles ou plus à jour.



Sous forme d'abonnement, on parle d'une alternative à Apple Arcade, permettant aux plus nostalgiques de découvrir ou redécouvrir d'anciens titres remis au goût du jour sur iOS et Android.



Il faut savoir que ces derniers proposent également des jeux sur PC et consoles et le premier à être adapté sur nos mobiles n'autre autre que Chook & Sosig: Walk the Plank (v1.0.2, 1 Go, iOS 11.0). Voici la bande-annonce :

Chook & Sosig: Walk the Plank disponible sur l'App Store

Chook & Sosig ne sont pas vraiment des pirates, mais ils en savent un peu plus sur eux. Le duo et leurs amis décident de jouer un rôle dans une aventure effrénée remplie de personnages loufoques, de situations effrayantes, d'énigmes délicates et de nombreux trésors.

On parle donc d'un jeu de point'n'click qui a vu le jour l'année dernière sur PC, avec un certain succès, notamment grâce à son humour et ses graphismes low-cost.



Concernant GameClub, il faut débourser 4,99€ par mois pour profiter du catalogue avec plus de 100 jeux.

Télécharger le jeu gratuit Chook & Sosig: Walk the Plank