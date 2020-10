Halide dévoile Mark II, une refonte totale de l'application photo

Depuis quelques années maintenant, l'application Halide - RAW Manual Camera (v2.0.1, 23 Mo, iOS 12.2) a réussi à se faire une place de choix sur l'App Store, dans la catégorie Photographie.



Il faut dire qu'elle a tout pour plaire aux amateurs de la discipline : elle permet de nombreux réglages manuels pour les plus connaisseurs d'entre nous et propose des outils et fonctionnalités très avancées.



Aujourd'hui, les développeurs reviennent sur le devant de la scène en publiant Mark II, une totale refonte de l'application.

After 18 months of work, we're excited to launch Halide Mark II.



Not just Halide's biggest update yet, but a whole new app.



If you're an existing user, this all-new app is... free. What?! Yep. Keep reading:https://t.co/9ul5384wyp pic.twitter.com/MMPEHKpcHV