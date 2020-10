iPhone 12 et 12 Pro : Déjà une pénurie à Taïwan !

Hier à 20:14

Julien Russo

Que ça soit pour les consommateurs comme pour Apple, la pénurie n'est jamais une bonne chose ! D'après un rapport, les acheteurs taïwanais seraient en ce moment en train de remuer ciel et terre pour trouver un iPhone 12 et/ou 12 Pro chez les revendeurs et opérateurs. Malheureusement, les stocks sont vides et les clients désespèrent !

Un lancement avec des stocks très limités

Avec les difficultés liées au Covid-19, la phase de conception et de production des iPhone 12 ne s'est pas déroulée comme prévu. Apple avait pris la décision cet été de repousser la date d'annonce et de commercialisation des nouveaux iPhone. À l'heure actuelle, la situation va mieux et les chaines de productions de Foxconn et Pegatron tournent 24h/24 avec des équipes jour/nuit qui se relaient tous les jours.

Cependant, cette accumulation de retard a déclenché une rupture de stock après le succès de la précommande à Taïwan. Les opérateurs et les revendeurs ont reçu tellement de commandes pendant la semaine avant le lancement que tous les stocks sont partis avant la sortie officielle. La mauvaise nouvelle c'est que Apple n'arrive plus à l'heure actuelle à réapprovisionner les boutiques taïwanaises.



D'après le rapport de Digitimes, cette situation devrait être temporaire et ne va durer que quelques semaines avant qu'Apple expédie une masse de stocks vers Taïwan. D'ici là, l'iPhone 12 et 12 Pro vont être une espère rare !

Les opérateurs de télécommunications et de canaux de Taïwan doivent faire face à une pénurie de la gamme d'iPhone 12 lorsqu'ils commenceront à livrer les appareils aux consommateurs pré-enregistrés le 24 octobre, des sources du marché affirmant que les lacunes seront probablement résolues dans les deux semaines.

Du côté des usines de productions partenaires d'Apple, on met les bouchées doubles pour répondre aux commandes records du géant californien. Foxconn Electronic et Pegatron ont créé de nouveaux plannings avec une production sans interruption. Pour motiver les travailleurs et recruter en masse, les salaires ont "explosé" et la prime de fidélité est désormais devenue une obligation en cette période très intense.



En Europe et aux États-Unis, les revendeurs et opérateurs arrivent à répondre (plus ou moins) à la demande des iPhone 12 et 12 Pro. Cependant, combien de temps cela va-t-il durer ? Apple doit réapprovisionner ses Apple Store, mais aussi les revendeurs (Fnac, Boulanger, Amazon...) qui passent plusieurs fois par semaine de nouvelles commandes comme les stocks partent très vite.

Une situation similaire à ce qui se passe à Taïwan pourrait-elle arriver en France ? Ce n'est pas impossible. Tout dépend des usines chinoises !