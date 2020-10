iPhone 12 : la recharge MagSafe plus lente que la recharge filaire

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

C'est ce vendredi 23 octobre 2020 que sortent les iPhone 12 et 12 Pro mais aussi le nouveau chargeur made in Apple, le MagSafe. Des premiers tests viennent donc d'être effectués et on en sait un peu plus sur ce que vaut la puissance de cette recharge par induction aimantée.

Le MagSafe plus esthétique qu'efficace ?

Pour accompagner la sortie des iPhone 12 et 12 Pro, Apple met en vente un nouveau chargeur nommé MagSafe. Le concept est simple, un chargeur arrondi qui s'aimante au dos de l'iPhone 12. Apple a d’ailleurs expliqué lors du keynote que ce système aimanté permet une recharge filaire de 15W contre 7.5 pour un chargeur par induction classique, soit le double de puissance.



Certains ce sont donc demander si ce type de recharge par induction pourrait venir se mettre au niveau d'un chargeur filaire 20W. Et bien, selon les résultats, bien évidemment que non. Pour recharger l'iPhone 12 à 50%, le chargeur MagSafe prend environ 1 heure alors que le chargeur filaire lui n'en prend que 28min. En revanche, comparé à un chargeur filaire Anker de 7.5W, le MagSafe est bien plus rapide (encore heureux me direz-vous).



Même si vous vous en doutiez surement, voici encore une fois la confirmation que le chargeur MagSafe est surtout numéro un pour le côté pratique ou esthétique et même s'il est vrai qu'il a reçu une belle amélioration au niveau de la puissance de charge par induction, rien ne vaut un chargeur filaire classique pour recharger son iPhone le plus rapidement possible.