#TousAntiCovid : Le succès est tellement énorme que les serveurs ont lâché

Il y a 3 heures

Julien Russo

Pour ralentir efficacement la propagation du Covid-19, le gouvernement français a rejoint les autres pays dans le monde qui proposent une application de traçage en cas d'infection. La première tentative nommée "Stop Covid France" a été un échec, mais visiblement la nouvelle version #TousAntiCovid mise en ligne le 22 octobre dans la journée rencontre un énorme succès !



TousAntiCovid, numéro 1 de l'App Store

Ne l'appelez plus "StopCovid", mais plutôt TousAntiCovid. L'application du gouvernement pour suivre les cas contacts avec le Bluetooth de son smartphone vient d'être mise à jour depuis le 22 octobre. Le secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques Cédric O, avait annoncé que beaucoup de choses changeraient dans cette nouvelle version de l'app.

Visiblement, la nouvelle stratégie du gouvernement a fonctionné, puisque dès que la mise à jour a été disponible, le nombre de téléchargements a explosé malgré de nombreux bugs pour la première journée de lancement.

Dans TousAntiCovid, vous pouvez vous signaler infecté ou être averti si vous avez été en contact avec un cas Covid-19, vous avez la possibilité d'avoir les dernières informations liées à la pandémie en cours, on parle par exemple aux dernières statistiques officielles ou encore les derniers conseils pour mieux se protéger.



L'application a rencontré jeudi soir de nombreux problèmes techniques suite à des serveurs qui n'étaient pas prévus à l'affluence qu'a connue l'application. L'équipe derrière TousAntiCovid s'attendait à un petit pic de téléchargements, mais pas autant !

Le ministre a expliqué :

#TousAntiCovid en tête des téléchargements d’apps gratuites ce soir. Les difficultés techniques liées à l’afflux de connexions sont en passe d’être réglées. On continue. Nous avons besoin de plusieurs millions d’activations pour que l’app soit vraiment utile.

Les Français ont été très nombreux et sont toujours beaucoup à télécharger la grande mise à jour #TousAntiCovid. Plusieurs utilisateurs n'ont pas pu se connecter sur l'app ou même démarrer le traçage des contacts, une mauvaise expérience relayée par de nombreux utilisateurs sur Twitter qui se sont plaints que le gouvernement n'est pas anticipé la forte affluence sur les serveurs.



Globalement, les choses sont rentré dans l'ordre depuis ce matin. Les équipes de maintenances de l'application ont réussi à gérer le nouveau trafic sur l'application et désormais l'utilisation se fait sans aucun bug.

Si vous avez désinstallé l'application hier soir à cause de bugs à répétitions, on ne peut que vous conseiller de la télécharger à nouveau pour obtenir une expérience utilisateur complètement différente. Pour rappel, Cédric O recommande à tous les Français de télécharger l'application, plus celle-ci sera activé sur les smartphones et plus elle sera efficace pour ralentir la propagation du Covid-19 en France.



