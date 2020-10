Hearthstone : Folle journée à Sombrelune disponible le 17 novembre

L'un des plus grands succès sur nos mobiles n'est autre que la création de Blizzard et de son jeu de cartes : portant le nom de Hearthstone (v18.6.63160, 1,7 Go, iOS 10.0), celui-ci nous plonge dans l'univers de World of Warcraft et de ses nombreux personnages et créatures.



D'année en année, les développeurs ont continué à proposer de belles mises à jour, avec toujours plus de contenu supplémentaire. Le 17 novembre prochain, une nouvelle extension du nom de Folle journée à Sombrelune verra le jour, avec son lot de nouveautés.

Les Dieux très anciens s'invitent dans Hearthstone

La foire de Sombrelune est sur le point d'ouvrir ses portes dans la dernière extension du célèbre jeu de cartes en ligne de Blizzard. Ce ne sont pas moins de 135 nouvelles cartes qui ont été corrompues par les pouvoirs terrifiants des Dieux très anciens.

Avec cette prochaine mise à jour, les joueurs vont pouvoir gagner des paquets de cartes, de l’or en jeu, des hauts faits et plus avec le nouveau système de progression de Hearthstone.







Mais, le plus important reste l'arrivée d'un nouveau mode de jeu : Hearthstone Duels. Celui-ci "allie le frisson du jeu compétitif en Arène à l’expérience délicieusement imprévisible et survoltée de construction de deck des aventures les plus populaires du jeu".



Ainsi, il faudra remporter 12 victoires avant d'avoir accumulé 3 défaites pour ainsi mettre la main sur des trésors redoutable. Voici l'article détaillant le contenu de cette énorme mise à jour !

