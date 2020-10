Crying Suns : une mise à jour majeure "Advanced Tactics"

Corentin Ruffin

En juin dernier, l'un des plus gros jeux de l'année 2020 a vu le jour sur nos mobiles : du nom de Crying Suns (v1.4.5, 1 Go, iOS 13.0), celui-ci provient du studio Alt Shift et propose un jeu rogue-lite tactique et spatial aux joueurs.



Dans cette création on incarne un Amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie, dans une atmosphère très sombre. La belle nouvelle, c'est qu'une mise à jour majeure du jeu arrive le 29 octobre prochain, avec de bien belles nouveautés dont de nouvelles armes.

Crying Suns va avoir le droit à une mise à jour majeure

Le 29 octobre prochain, les développeurs du studio Alt Shift relâcheront une nouvelle mise à jour majeure de l'excellent Crying Suns. Portant le nom de Advanced Tactics, cette dernière "inclut une large série de changements et ajouts importants concernant principalement les fonctionnalités et contenus du combat, mais pas uniquement".



De nouvelles armes, de nouveaux escadrons, de nouveaux systèmes auxiliaires, et de toute nouvelles compétences d’officiers.

Les vaisseaux déblocables entre les chapitres sont maintenant équipés d’un système technologique unique et spécifique à leur faction, nécessitant des joueurs qu’ils adaptent leurs stratégies selon les forces et faiblesses de chaque vaisseau.

Les joueurs vont aussi trouver de nouvelles unités neutres sur le terrain de jeu, des unités “capturables” par le joueur tout comme l’adversaire pour gagner un avantage territorial stratégique.

De nouveaux comportements d’intelligence artificielle ont également été ajoutés, nécessitant des joueurs de varier et adapter encore plus souvent leurs réponses tactiques.

Enfin, les joueurs vont trouver un tout nouveau type de point d’intérêt sur lesquels ils pourront améliorer leurs flottes d’escadrons : les “Omniforges”.

