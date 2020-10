Les iPhone 12 Pro peuvent mesurer une personne avec l’app d’Apple

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Medhi Naitmazi

Les nouveaux iPhone 12 Pro disposent d'un scanner LiDAR pour améliorer la photo et les expériences de réalité augmentée, mais le capteur permet également une autre fonctionnalité unique : la possibilité de mesurer instantanément la taille d'une personne à l'aide de l'application Mesure d’Apple.



Mesure prend une autre dimension avec l’iPhone 12 Pro

Lorsque l'application Mesure détecte une personne dans le viseur, Apple explique dans une page de support qu’elle mesure automatiquement sa hauteur du sol au sommet de sa tête, de son chapeau ou de ses cheveux.

Pour mesurer la taille d'une personne, ouvrez l'application Mesure et positionnez l'iPhone de manière à ce que la personne que vous souhaitez toiser apparaisse à l'écran de la tête aux pieds. Après un bref instant, une ligne apparaîtra en haut de la tête de la personne avec sa mesure de la hauteur, qui apparaît en pieds et pouces ou en centimètres selon que le système impérial ou métrique est sélectionné dans Réglages > Mesure > Unités de mesure.



Le bouton de l'obturateur circulaire dans le coin inférieur droit vous permet de prendre une photo de la personne avec sa mesure de hauteur et de la partager avec elle. Sympa, d’autant que l’on peut également mesurer la taille d’une personne assise.



Nos tests ont montré un écart de +/- 1 cm !



Voilà une autre différence entre les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Pour en savoir plus, lisez notre test complet des iPhone 12.