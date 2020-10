Apple Maps : Apple teste la nouvelle carte du Canada avant la sortie officielle

Dans le cadre de développement de son application Plans, Apple travaillé depuis plusieurs années sur son propre système de cartographie nommé Apple Maps.



Pour certains pays, la Pomme a développé une seconde version des cartes, avec plus de précision et de détails, pour une navigation encore plus poussée.



C'est notamment le cas du Canada, dont la nouvelle version est actuellement en cours de test avec la sortie officielle.

La nouvelle version d'Apple Maps Canada en test

L'interface Apple Maps repensée est arrivée au Royaume-Uni un peu plus tôt ce mois-ci, et prochainement, nous devrions retrouver également d'autres pays.



Parmi les prochains arrivants, le Canada va avoir le droit à sa cartographie améliorée, et la sortie approche à grands pas : Apple semble en être aux premières étapes du déploiement de cette expérience.



Il y a environ une semaine, il a été constaté une hausse des utilisateurs sur la nouvelle carte, confirmant un test à petite échelle avant un lancement définitif.



Il s'agirait de l'extension «la plus importante à ce jour» des nouvelles données Apple Maps, et le quatrième pays à recevoir la nouvelle carte d'Apple.



L'arrivée définitive pourrait survenir durant le mois de novembre.



