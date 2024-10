Comment Apple teste les nouveautés logicielles avant leur lancement

Avant de délivrer une mise à jour sans bug à ses centaines de millions de clients, Apple doit s'assurer que tout a été testé et fonctionne parfaitement. Pour ce faire, l'entreprise passe par Livability, son application interne qui permet aux ingénieurs de travailler dans un environnement organisé.

La face cachée

Chaque année, Apple ajoute des dizaines de nouveautés logicielles dans ses différents systèmes d'exploitation. Durant de nombreux mois, les ingénieurs/développeurs d'Apple passent leur temps à s'en servir pour s'assurer que tout fonctionne correctement le jour du lancement. Mais comment s'organisent-ils ?

Livability : l'app indispensable

Les ingénieurs d’Apple utilisent une application interne appelée Livability pour gérer les fonctionnalités et les éléments d’interface utilisateur en cours de développement dans les versions préliminaires des systèmes d’exploitation.



Cette application, intégrée aux versions InternalUI d’iOS, est cruciale pour suivre et tester les caractéristiques du système d’exploitation. Livability permet aux équipes de développement d’activer, désactiver et déboguer les nouvelles fonctionnalités en amont.



Livability affiche également de nombreuses informations complémentaires comme des données essentielles sur un appareil (numéro de série, modèle du matériel, nom de code…), le statut de fusion (différence entre les appareils vendus aux clients et les appareils internes), les sauvegardes ou encore les profils VPN et MDM installés.

Un système de drapeaux permet à tout le monde de s'y retrouver. On sait en un coup d'œil pour quand la fonctionnalité en question est prévue. Apple divise cette partie en quatre catégories : Printemps, WWDC (été), Automne, Hiver. Les fameuses nouveautés que l'on retrouve tout au long de l'année à travers les nombreuses mises à jour logicielles d'Apple.



Dans une catégorie, on retrouve plusieurs sous-catégories pour chaque application ou espace de l'OS. Exemple, pour travailler sur une nouvelle fonctionnalité à venir en décembre dans l'application Musique, il suffit de se rendre dans la catégorie Hiver, puis dans le dossier Musique. On apprend au passage que le nom de code interne du projet Apple Intelligence était Greymatter, en référence à un type de tissu dans le cerveau humain.



Pour connaître l'état actuel d'une fonctionnalité, il y a à nouveau quatre status : En cours de développement, Code complet, Aperçu prêt, Fonctionnalité complète. Les employés ont même un système spécial qui permet d'activer toutes les fonctionnalités d'une catégorie. Pratique pour essayer iOS 18 avec toutes les nouveautés en cours de développement. Attention tout de même à ne pas faire planter l'appareil à cause d'un nombre d'erreurs trop conséquent.



Comme avec ses clients, Apple a encore une fois pensé aux données sensibles. Chaque personne en interne qui travaille sur Livability peut désactiver les éléments d'interface utilisateur jugés comme sensibles ou personnels.



Bien que nous évoquions ici qu'une toute petite partie, on comprend assez aisément que l'application Livability est au cœur du développement chez Apple. Elle est vitale pour assurer une gestion/organisation complète entre les ingénieurs.



