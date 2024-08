Apple teste quatre Mac M4 pour un lancement cet automne

Apple a lancé les tests internes de quatre nouveaux modèles de Mac équipés de la puce M4, selon Mark Gurman de Bloomberg. La société prévoit de rafraîchir dès octobre les MacBook Pro, Mac mini et iMac avec des puces de nouvelle génération, dont la première itération a été introduite avec l'iPad Pro 2024.

Les développeurs ont repéré de nouveaux Mac M4

D'après les journaux des développeurs, partagé avec Gurman, les quatre machines testées sont équipées de puces M4 de base. Trois de ces Mac sont dotés d'un CPU à 10 cœurs et d'un GPU à 10 cœurs. Le quatrième modèle présente une configuration différente, avec un CPU à 8 cœurs et un GPU à 8 cœurs, une configuration M4 encore inédite à ce jour. Tous les Mac M4 testés disposent d'au moins 16 Go de RAM, certains montant à 32 Go de mémoire unifiée.

La puce M4 utilisée dans les iPad Pro de 256 Go et 512 Go est équipée d'un CPU à 9 cœurs et d'un GPU à 10 cœurs, tandis que les modèles d'iPad Pro de 1 To et 2 To utilisent une version de la puce M4 avec un CPU à 10 cœurs et un GPU à 10 cœurs. Cette dernière configuration sera donc présente dans certains des nouveaux Mac.

Gurman ne mentionne pas les puces M4 Pro ou M4 Max, qui devraient être intégrées dans les modèles les plus onéreux de Mac mini 2024, ainsi que dans les MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces. Comme à chaque fois, les versions Pro et Max de la puce M4 auront droit à un plus grand nombre de cœurs CPU et GPU, ainsi qu'une capacité mémoire maximale plus élevée.

Reste à savoir si ces variantes plus haut de gamme seront lancés en même temps.

Des rumeurs antérieures suggèrent que les MacBook Pro de 14 et 16 pouces pourraient être rafraîchis, ainsi qu'un nouveau Mac mini plus fin, actuellement en développement, serait proposé avec des options de puce M4 et M4 Pro. Le Mac Studio et le Mac Pro sont pour le moment écartés, tout comme l'iMac. Ils seront rafraichis en 2025, au mieux.



Une chose est sûre, avec Apple Intelligence et l'arrivée de jeux AAA, la firme de Cupertino n'a pas d'autres choix que de doter ses ordinateurs de processeurs toujours plus puissants.



En attendant, nous aurons droit aux nouveaux iPhone 16, Apple Watch 10 et AirPods 4 dès le 10 septembre.