Dark Universe : Apple partage une vidéo expérimentale tournée avec l'iPhone 12 Pro

Avec cette vidéo, Apple met en avant une tentative de « capturer l'obscurité elle-même » avec ses capacités de faible luminosité et affirme que le nouveau Dolby Vision a été poussé à son maximum. La vidéo est également accompagnée d'un aperçu des coulisses de la façon dont elle a été réalisée :

Avec la récente sortie de la nouvelle gamme d'iPhone, Apple cherche à promouvoir et mettre en avant les avantages et fonctionnalités de ses smartphones. C'est une nouvelle fois le cas ce week-end avec la sortie d'une vidéo expérimentale qui a été tournée avec l'iPhone 12 Pro. Une vidéo sortie sur la chaîne officielle du groupe, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

