iPhone : Apple travaille sur des écrans pliables qui résistent à la fissuration

Il y a 1 heure (Màj il y a 59 min)

Julien Russo

1

On ne compte même plus le nombre de dépôts de brevet en lien avec les écrans pliables. Depuis plusieurs années maintenant, Apple travaille sur des écrans de nouvelles générations qui sont capables de se plier tout en conservant leur fiabilité et leur qualité, un challenge très compliqué ! Un nouveau brevet vient d'être déposé dans le registre de l'USPTO et il concerne la stratégie qu'utiliserait Apple pour ses futurs écrans.

Apple explique comment obtenir un écran pliable sans risque de fissure pour l'iPhone Fold

Si pour l'instant un iPhone avec un écran pliable est aussi crédible qu'une Tesla volante, on sait que tôt ou tard Apple fera une grande annonce qui introduira une toute nouvelle génération d'iPhone !

Les smartphones pliables, ça existe déjà. On pense par exemple au Galaxy Fold de Samsung ou même le Mate X de Huawei, mais pour l'instant aucun smartphone n'atteint les exigences que se fixe la firme de Cupertino.

En effet, Apple veut sortir le premier smartphone pliable avec un écran résistant aux rayures et à la durabilité la plus importante du marché.

Pour cela, l'entreprise met le paquet et dépose de nombreux brevets pour protéger ses avancées.

Le dernier brevet vient tout juste d'être publié et révèle l'utilisation d'une couche protectrice qui permettrait à l'écran de l'iPhone pliable de résister aux fissures que pourrait générer un pliage brutal de l'utilisateur.

Pour faire simple, Apple veut tout faire pour éviter les problèmes qu'a connus la première génération de Galaxy Fold !

Avez-vous déjà vu la publicité de Carglass qui explique qu'il ne faut pas ignorer les petites fissures sur le pare-brise ? Avec le temps elles s'agrandissent et peuvent devenir une plus grosse fissure jusqu'à que le pare-brise casse. Avec l'écran pliable d'un smartphone c'est un peu la même chose, Apple détaille dans son brevet avoir réalisé une multitude d'expérimentations qui montrent que la fracture du verre commence toujours par la présence de micro-fissures. Celles-ci sont présentes pendant plusieurs semaines et s'aggravent avec le temps au fil des pliages et dépliages du smartphone !

La technique d'Apple ce n'est pas d'empêcher ces micro-fissures, mais plutôt de les remplir. Cela viendrait nettement plus difficile d'obtenir une fissure sérieuse et donc une fracture du verre.

La couche de protection serait directement entre le doigt de l'utilisateur et le dessus de l'écran, Apple explique dans son brevet :

La couche de protection serait conçue pour avoir une dureté et une résistance à la traction suffisamment élevées pour fonctionner comme un revêtement protecteur extérieur pour le dispositif électronique ... Ainsi, la couche de revêtement dur est suffisamment durable pour une résistance élevée aux perforations et aux rayures.

Nous sommes encore loin de la commercialisation d'un iPhone avec un écran pliable, cependant Apple semble concentrer plusieurs de ses ingénieurs sur le projet. Les avancées sont nombreuses et toujours plus précises à chaque nouveau brevet déposé.



Via