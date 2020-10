Un premier test de l’iPhone 12 Mini circule

L'iPhone 12 Mini ne sera disponible en précommande que la semaine prochaine, avec une sortie la semaine suivante, mais un YouTuber a réussi à mettre la main dessus. La vidéo, retirée depuis pour des raisons évidentes, offre un premier aperçu réel de l'iPhone 12 mini et de son écran de 5,4 pouces. Ce qui est intéressant c’est surtout la comparaison avec d'autres modèles d'iPhone 12 pour se rendre compte de la différence de taille.

Un vidéo test de l’iPhone 12 Mini

La vidéo de prise en main du YouTuber roumain George Buhnici dure plus de 40 minutes et est finalement la première sortie du nouveau modèle en dehors de l'événement spécial d'Apple du 13 octobre. L’iPhone 12 Mini ne sera pas disponible en précommande avant le 6 novembre et les premières commandes n'arriveront que le 13 novembre. Nous attendons le notre avec impatience pour compléter notre test des iPhone 12.



La vidéo offre un aperçu du design et de la taille de l'iPhone 12 Mini, à côté de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, tous deux dotés d'un écran de 6,1 pouces. Nous pouvons également voir comment diverses parties d'iOS 14 sont optimisées pour l'écran de 5,4 pouces, ainsi qu'un aperçu de l'appareil photo.



Bien évidemment, à moins de parler roumain, il n’est pas aisé de suivre la vidéo de Buhnici. Mais c’est une occasion unique de comparer l’iPhone 12 Mini en conditions réelles, lui qui va raviver la flamme chez les clients préférant les modèles compacts comme le feu iPhone 5S par exemple.

L'iPhone 12 mini dispose d'un écran de 5,4 pouces avec un ensemble de fonctionnalités identique à l'iPhone 12 de 6,1 pouces. De plus, Apple a vanté lors de son événement que l'iPhone 12 mini contient un écran beaucoup plus grand que l'iPhone SE de 4,7 pouces mais est en fait physiquement plus petit en raison de sa conception bord à bord. Le mini écran de l'iPhone 12 a une résolution de 2340 × 1080 en termes de résolution, ce qui équivaut à 476 pixels par pouce. C’est ce qui se fait de mieux chez Apple en termes de densité. Le reste est identique avec la puce A14, 4 Go de RAM, les deux capteurs photo à l’arrière, le design ou encore la 5G et la vitre Ceramic Shield. Seule la batterie est plus petite avec 2 227 mAh contre 2 815 mAh.



Vous en pensez quoi de l’iPhone 12 Mini qui démarre à 809€ ? C’est notre coup de cœur de l’année...