Spotify : 320 millions d'utilisateurs, mais 118 millions de dollars de pertes

Spotify continue sa progression sur le marché des services de streaming musical, la firme suédoise arrive à garder ses distances d'Apple Music qui ne rêve que d'une chose, lui prendre la première place ! La fin du mois d'octobre aura marqué l'annonce trimestrielle de Spotify, si les résultats sont bons, le service de streaming continue à afficher des pertes.

En cette période d'incertitude avec une reprise du confinement dans plusieurs pays européens, les services en ligne comme Spotify arrivent toujours à bien s'en sortir. L'entreprise numéro 1 du secteur vient d'annoncer dans ses résultats trimestriels un nombre d'utilisateurs actifs en hausse et un nombre d'abonnés premium en forte progression.

Spotify a dévoilé avoir désormais 320 millions d'utilisateurs actifs tous les mois, ce qui représente une hausse de 29%, au trimestre précédent Spotify possédaient 299 millions d'utilisateurs actifs. En ce qui concerne les abonnés premium, ils sont désormais 144 millions contre 138 millions le trimestre précédent, une progression de 27%.

En seulement un trimestre, le service de streaming suédois a réussi à générer 1,98 milliard d'euros, soit une belle évolution de +14% comparé à un an.

Malgré tout, Spotify déçoit les investisseurs en annonçant 118 millions de dollars de pertes, cela s'explique essentiellement par les investissements massifs dans les podcasts et des accords exclusifs qui ont coûté cher. Spotify a aussi mis le paquet sur les campagnes marketing sur deux marchés très importants, la Russie et l'Inde, deux pays qui peuvent rapporter gros sur le long terme.

L'activité a performé à un niveau élevé au troisième trimestre. Les faits saillants comprenaient une forte croissance de la MAU et des abonnés, une reprise des heures de consommation mondiale, un taux de désabonnement record en dessous de 4%, une marge brute meilleure que prévu et un flux de trésorerie disponible de 103 millions d'euros. Les vents contraires comprenaient les effets négatifs des mouvements de change qui ont ralenti la croissance des revenus de 500 pb à taux de change constant. Le chiffre d'affaires a été légèrement meilleur que prévu en excluant l'impact du change. Notamment, certaines de nos régions les plus matures ont connu une croissance croissante de leurs utilisateurs, notre activité de publicité a renoué avec la croissance et de nouveaux lancements sur les marchés en Russie et dans 12 marchés environnants ont débloqué une forte demande refoulée, ajoutant un accélérateur utile à nos résultats.