Apple propose iOS 14.2 en version Golden Master

Medhi Naitmazi

Après iOS 14.1, Apple prépare le lancement imminent d'iOS 14.2 avec la version Golden Master (ou GM) pour les développeurs. Il s'agit de la mouture qui sortira pour le grand public la semaine prochaine avec les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max.

Installer iOS 14.2 et iPadOS 14.2

A peine deux semaines après iOS 14.1, Apple lance donc la version candidate à une sortie publique avec iOS 14.2 GM et iPadOS 14.2 GM.

Du coup, les développeurs ayant installé le profil bêta d’Apple sur iPhone ou iPad, peuvent se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la Golden Master d’iOS 14.2 et d’iPadOS 14.2.



La mise à jour pèse 5 Go sur iPhone !

Les nouveautés d'iOS 14.2

Cette version permettra de profiter pleinement des nouveaux iPhone 12 Pro Max avec notamment ProRaw, mais ce n'est pas tout. En effet, iOS 14.2 apporte de nouveaux fonds d'écran, la fonction Interphone, 13 emojis ou encore l'intégration de Shazam dans le centre de contrôle, de nouveaux boutons de lecture dans le widget du CC et une fonction de détection de personnes dans la Loupe.

Voici la liste complète fournie par Apple :

Plus de 100 nouveaux emojis, y compris des animaux, de la nourriture, des visages, des objets ménagers, des instruments de musique, des emojis tenant compte du sexe et plus

Huit nouveaux fonds d'écran dans les versions en mode clair et sombre

La loupe peut détecter les personnes à proximité et signaler leur distance à l'aide du capteur LiDAR inclus dans l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max

Prise en charge de l'étui en cuir pour iPhone 12 avec MagSafe

Charge optimisée de la batterie pour les AirPods afin de ralentir le taux de vieillissement de la batterie en réduisant le temps que vos AirPod passent à pleine charge

Notifications de niveau audio du casque pour vous alerter lorsque le niveau audio pourrait avoir un impact sur votre audition

Nouvelles commandes AirPlay pour diffuser des divertissements dans toute votre maison

Prise en charge de l'interphone avec HomePod et HomePod mini sur iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods et CarPlay

Possibilité de connecter HomePod à Apple TV 4K pour la stéréo, le son surround et l'audio Dolby Atmos

Possibilité de fournir des statistiques sur les notifications d'exposition, sans vous identifier, aux autorités de santé publique participantes

Cette version corrige également les problèmes suivants :