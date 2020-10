YouTube Premium : Déjà 30 millions d'abonnés !

Depuis sa création, YouTube a toujours tiré la majorité de ses revenus via les publicités qui s'affichent avant ou pendant une vidéo. Depuis quelques années, Google (propriétaire de YouTube) a décidé de rendre son service de vidéo en ligne encore plus rentable en répondant à des besoins que pouvaient rencontrer les visiteurs. C'est là qu'est née l'idée de proposer un YouTube en version premium.

YouTube Premium a 30 millions d'abonnés

Avec son offre Premium, YouTube n'avait rien à perdre. La firme a tenté et ne le regrette probablement pas, puisque YouTube Premium a d'excellents résultats avec toujours plus d'abonnés à chaque trimestre et très peu de résiliations d'abonnement. La version payante de YouTube vous permet d'exclure la publicité quand vous regardez des vidéos, de télécharger vos vidéos préférées pour les lire en mode hors connexion, de lire une vidéo en arrière-plan (pratique pour la musique) et vous donne accès aussi à YouTube Music Premium, le concurrent d'Apple Music et de Spotify.

Google a récemment affirmé que son offre Premium avait atteint les 30 millions d'abonnés à travers le monde et que 5 millions étaient en ce moment dans leur période d'essai gratuite.

La publicité génère 5 milliards de dollars

YouTube c'est plus de 30 milliards de visites tous les mois, chaque visiteur qui n'est pas abonné à l'offre payante, visualise des publicités quand il regarde des vidéos. Imaginez un seul instant les revenus publicitaires que cela génère ! D'après Google, sur le troisième trimestre de 2020, les revenus issus des publicités ont littéralement explosé et ont permis au géant californien de récupérer 5 milliards de dollars.

C'est une belle performance après un second trimestre impacté par le confinement, les annonceurs avaient désactivé en masse leurs annonces ne voyant pas l'intérêt de promouvoir des produits avec les magasins fermés.

Nous sommes ravis de la mesure dans laquelle les annonceurs ont vraiment réactivé leurs budgets au troisième trimestre. La forte croissance de la durée de visionnage de YouTube permet aux annonceurs d’atteindre des audiences qu’ils ne peuvent pas atteindre à la télévision.

Google génère un joli chiffre d'affaires

Il n'y a pas qu'Apple qui a dévoilé ses résultats financiers en cette fin octobre, la firme de Mountain View l'a aussi fait. S'ils sont nettement moins importants qu'Apple, Google arrive quand même à annoncer un revenu de 46,2 milliards de dollars contre 40 milliards pile sur le même trimestre l'année dernière. Le bénéfice net est de 11,24 milliards contre 7,06 milliards de dollars sur la même période en 2019.

Si pour Apple le produit qui rapporte le plus est l'iPhone, chez Google ce n'est pas un produit, mais les publicités qui rapportent le plus. Grâce à Google Adsense et la publicité sur ses différents services, Google arrive à générer 37,1 milliards de dollars.

La firme de Mountain View s'est félicitée de ses résultats et compte bien continuer dans l'innovation et poursuivre le travail afin de créer un produit de recherche que les gens apprécient.



