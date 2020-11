L'assurance John Hancock propose une Apple Watch Series 6 pour 25$

C'est donc officiel, les membres Vitality Plus de l'assurance John Hancock peuvent s'offrir une Apple Watch Series 6 ou une Apple Watch SE en échange de 25$. Comment bénéficier de ce prix ? Simplement « en faisant de l'exercice régulièrement » grâce à un programme élaboré par la société. En vérité, on parle d'un paiement initial, puis de paiements mensuels échelonnés sur 24 mois permettant de payer le reste de la montre. Seulement, ces paiements mensuels peuvent être réduits à 0$ grâce à ces fameux exercices :

Si vous ne connaissez pas ce nom, il faut savoir que la John Hancock Financial est une compagnie d'assurance américaine plutôt réputée dans le pays. Elle a également été l'une des premières sociétés à proposer du matériel Apple Watch à prix réduit, dans le cadre d'une souscription à une assurance-vie. Et avec la récente sortie de la sixième version, la firme vient d'annoncer la possibilité de mettre la main dessus, tout comme la nouvelle Apple Watch SE, en échange d'exercices réguliers.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.