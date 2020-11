Netflix permet enfin de choisir la vitesse de lecture sur iOS

Une fois la lecture démarrée, appuyez sur le bouton 1x pour afficher ces options et choisir celle qui vous convient. Ralentir est intéressant pour les personnes ayant des difficultés de vue ou d’écoute par exemple, alors qu’accélérer permet aux plus pressés de visionner rapidement un épisode pour rattraper le temps. Les algorithmes de Time Strechting de Netflix sont plutôt bons d’après nos premiers tests sur Enola Holmes.

Netflix est loin d’être la première app vidéo à le proposer mais étant donné qu’il s’agit de la plus grande plateforme de streaming, c’est un petit événement. YouTube le propose sur iOS depuis septembre 2017 par exemple.

La variation de la vitesse de lecture chez Netflix avait été annoncée il y a un an, en 2019 au travers d’un test bêta. Depuis, les utilisateurs Android ont pu y goûter il y a trois mois, avant ceux d’iOS. L’erreur est réparée avec la dernière mise à jour qui permet d’accélérer ou de ralentir la lecture d’un film, d’un épisode de série ou d’un documentaire. Vous avez le choix entre :

Netflix est passé en version 13.3 la semaine dernière mais la nouveauté principale ne se déploie que depuis peu. Il s’agit de l’option de la vitesse de lecture qui permet de ralentir ou d’accélérer le visionnage. Une fonction pratique dans certains cas et que l’on appelle Time Stretching. Il ne s’agit pas seulement de ralentir ou accélérer le flux, mais bien de le faire intelligemment pour conserver des dialogues audibles et supprimer les blancs inutiles.

