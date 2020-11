Covid-19 : Êtes-vous infecté ? Une application va bientôt vous le dire !

Aujourd'hui pour savoir si vous avez été infecté au Covid-19, la seule solution est de se faire tester dans un endroit dédié. Cependant, ces tests ont un coût et cela prend parfois du temps pour obtenir les résultats ! Une application iPhone pourrait prochainement tout changer et vous révéler rapidement et d'une façon fiable si vous êtes infecté ! Découvrez comment cela fonctionne...

Il suffit de tousser

Une application iOS est actuellement en cours de développement, créée par le Massachusetts Institue of Technology, elle serait capable de détecter (avec de l'intelligence artificielle) si vous avez été infecté par la Covid-19.

Son fonctionnement est simple, l'app va se servir du micro de votre iPhone et va vous demander de tousser à plusieurs reprises. Les chercheurs à l'origine de cette application en sont persuadés et l'ont prouvé, quand vous êtes infecté par le virus et que vous toussez, votre toux n'est pas du tout la même !



Si à l'oreille humaine il n'est pas possible de faire de différence, une intelligence artificielle entrainée encore et encore serait capable de faire la différence.

Les chercheurs derrière l'application ont collaboré avec plusieurs hôpitaux pour demander des échantillons vocaux de personnes infectés au Covid-19 et cela à différents stades de l'infection (les récents, les cas semi-critiques et les cas critiques). L'intelligence artificielle a rencontré un taux de réussi de 98,5% et a même su détecter tous les cas asymptomatiques, les chercheurs eux-mêmes ont été choqués des résultats obtenus... Au total 70 000 tests ont été effectués pour avancer cette statistique impressionnante !

L'un des chercheurs du MIT a déclaré :

​​​​​​La mise en œuvre efficace de cet outil de diagnostic de groupe pourrait réduire la propagation de la pandémie si tout le monde l'utilise avant d'aller dans une salle de classe, une usine ou un restaurant

On ne va pas se le cacher, cette idée est du génie, puisque si l'application sort sur l'App Store et le Google Play Store, elle permettra à quiconque dans le monde de se tester en quelques minutes depuis son smartphone, directement chez soi !

Si on pousse encore plus loin l'idée, l'intelligence artificielle pourrait même venir s'intégrer dans les applications des gouvernements pour les suivis de contacts de la Covid-19.

Cette découverte de détection d'infection par la toux est venue par hasard dans les travaux des chercheurs. À la base ils voulaient détecter les personnes qui présentaient des signes d'Alzheimer. En avril, le projet a commencé à bifurquer vers des recherches autour du Covid-19, ça a été le mois où l'épidémie s'est transformée en pandémie.



On ne sait pas si l'application verra le jour ni si elle sera efficace entre les mains de millions d'utilisateurs. Quoi qu'il en soit, les chercheurs ont affirmé qu'elle pourrait même vous écouter 24h/24 pour analyser plusieurs toux dans la journée et vous donner un résultat encore plus fiable.

L'étape la plus difficile restera probablement l'approbation de la FDA pour la distribution à grande échelle.



