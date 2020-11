Avis sur la coque Rhinoshield Mod NX pour iPhone 12 Pro

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

4

L'accessoiriste Rhinoshield, une célèbre marque de protection pour smartphones, propose désormais ses coques pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Comme nous l'avions fait pour l'iPhone X, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone SE 2020 ou encore l'Apple Watch 4, nous avons testé les produits du fabricant.



Rhinoshield propose des coques, bumpers, et vitre anti-chocs avant et arrières pour tous les iPhone depuis l'iPhone 5 (ça date !), et aujourd'hui nous allons vous présenter le bumper Mod NX pour iPhone 12 Pro.

La Mod Nx à gauche, la SolidSuite à droite

Le bumper Mod Nx anti-choc de Rhinoshield

Rien de bien nouveau cette année, le packaging, comme le produit en lui-même, sont toujours de très bonne qualité. Avec un toucher agréable et une solidité certifiée par la norme MIL-STD 810G, le bumper Mod NX est très proche du CrashGuard Nx mais avec une vitre arrière que l'on peut (ou pas) ajouter. Si vous voulez utiliser la recharge sans fil, MagSafe ou non, pas d'inquiétude puisque cette coque pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro est compatible.



Toujours réalisée dans un alliage de polymères ShockSpread, la coque est capable d'absorber des chocs importants comme des chutes de plus 4 mètres, soit un peu plus d'un étage. La protection fait évidemment "grossir" l'iPhone mais elle permet de conserver les faces avant et arrière bien visibles. De plus, ce bumper modularisé tient parfaitement sur l'iPhone 12 et peut même être personnalisé grâce aux 10 couleurs proposées. On peut ainsi choisir un cadre jaune et un liseré rouge par exemple.



Par contre, tout cela à un prix : 29,99€. Mais quand on a mis plus de 1000€ dans son iPhone 12 Pro... mieux vaut le protéger. D'ailleurs, la coque est parfaitement adaptée à l'iPhone 12 classique puisque les dimensions des deux téléphones sont identiques.

Notre avis sur "Mod NX" ( Rhinoshield )

La note 4,5 / 5







