Gravity Brawl : un jeu de tir multijoueur en approche sur iOS

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Si vous aimez vous confronter avec d'autres joueurs en ligne, alors peut-être que le jeu Gravity Brawl va vous intéresser... En effet, le futur jeu du studio Yellow Tie Games prendra la forme d'un "shooter multijoueur" dans l'espace qui sera disponible plus tard dans l'année sur iOS et Android.



Si jamais vous voulez en voir plus, voici la première bande-annonce (très timide et peu parlante) de ce petit jeu prometteur :

Gravity Brawl : du multijoueur, des armes et du fun

Comme dit plus haut, Gravity Brawl est un futur jeu de tir multijoueur développé par Yellow Tie Games, qui a notamment donné naissance à Blastarama cette année.



Prenant la forme d'un jeu 2D, les combats se déroulent dans un environnement sans gravité, avec des obstacles qui viendront vous donner du fil à retordre. Des bonus seront disséminés sur les cartes, vous donnant un avantage sur votre adversaire à une seule condition : être le premier à le trouver.



Au programme, il sera possible de débloquer une multitude de personnages différents avec différentes armes et techniques de tir. Concernant les modes de jeu, il y aura des matchs 1v1, des matchs par équipe et d'autres variantes.



Gravity Brawl sera disponible sur l'App Store et Google Play plus tard cette année.