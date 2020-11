Spotify : La diffusion depuis l'Apple Watch commence à se déployer

Il y a 1 heure (Màj il y a 55 min)

Julien Russo

1

Depuis deux mois, Spotify expérimente quelque chose qui va être très apprécié par la communauté Apple, il s'agit de la diffusion de vos musiques ou podcasts préférés depuis votre montre connectée. Jusqu'ici, la sélection d'un morceau via l'application watchOS redirigeait l'audio vers l'iPhone. Ce que veut maintenant la firme suédoise c'est que vous puissiez écouter de la musique depuis votre Apple Watch ! Oui, c'est une révolution.

Spotify va ambiancer votre poignet

C'est une tendance qui commence à voir le jour dans les applications de streaming musical de l'Apple Watch. Tout a commencé avec l'app Pandora qui propose à ses utilisateurs depuis plusieurs mois de lancer la lecture de musiques directement depuis sa montre. Spotify qui a vu l'idée s'est empressé de proposer la même fonctionnalité pour ses abonnés qui possèdent l'Apple Watch.

Cependant, au lieu de lancer une nouveauté qui ne serait pas stable, le service de streaming a décidé d'offrir en priorité la lecture audio via watchOS à ses abonnés testeurs. Depuis le mois de septembre, de nombreux bêta-testeurs peuvent écouter de la musique directement sur leur poignet !



Les retours d'une telle nouveauté ont été très positifs et auraient même poussé des utilisateurs à télécharger la version watchOS de Spotify, chose qu'ils n'avaient pas faite jusqu'ici.

D'après le média Macerkopf, le service de streaming numéro 1 sur le marché aurait commencé à déployer la nouvelle fonctionnalité à des utilisateurs qui ne font pas partie du programme de bêta.

Image by Wareable

Pour l'instant, un nombre restreint d'abonnés Spotify ont accès à cette nouvelle fonctionnalité. Si vous payez un abonnement Spotify Premium, n'hésitez pas à ouvrir l'app sur votre Apple Watch pour voir si celle-ci est devenue autonome et peut lire les contenus directement via les haut-parleurs de la montre connectée.

On ne sait pas comment Spotify a choisi ce groupe d'utilisateurs hors bêta, mais apparemment il aurait été choisi au hasard !

À noter que le rapport à l'origine de cette découverte affirme que la lecture des morceaux ou podcasts peut se faire via le WiFi ou grâce à la connexion 3G/4G/5G de l'iPhone.



Lors de la diffusion en local, l'application Spotify propose une catégorie "récemment lue" en plus de la bibliothèque où vous retrouvez vos morceaux au préalable enregistrés. Petite déception, on ne retrouve pas de fonction de recherche, un gros point faible surtout quand on connait le grand catalogue du service.

Spotify n'a pas encore communiqué de date pour le lancement officiel de la lecture de musique depuis watchOS.

Si vous êtes concerné par l'ajout de la nouveauté, n'hésitez pas à nous contacter via le mail de la rédaction, on se fera un plaisir de partager votre première impression !