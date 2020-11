TousAntiCovid : 7 millions de téléchargements et un générateur d'attestation

Il y a 3 heures

Alban Martin

10

Sortie fin octobre, la nouvelle version de l'application StopCovid continue de progresser rapidement sous le nom de TousAntiCovid. Après avoir atteint les 4,2 millions de téléchargements en quelques jours, voilà que le gouvernement annonce la barre des 7 millions, ainsi que quelques nouveautés.



Un retour en grâce ?

TousAntiCovid 2.1 : les nouveautés

Pour effacer l'échec de la première application StopCovid, la version 2.0 avait tout simplifié. Avec la nouvelle mise à jour 2.1, TousAntiCovid s'enrichit avec une fonctionnalité demandée : la création d'attestation de déplacement. Située dans le menu "Plus", elle permet de remplir le formulaire, de choisir le motif et de générer le document, le tout en local. C'est bien, mais c'est plus long que notre raccourci automatique, même si il est possible d'enregistrer ses données personnelles pour une réutilisation ultérieure. Mais certains verront cela d'un mauvais oeil...



En renvanche, l'attestation générée par TousAntiCovid s'enregistre sous la forme d'un code QR que l'on peut tapoter pour afficher le détail. Sympa. A noter que les attestations expirent au bout de 24h et sont automatiquement supprimées. Si vous voulez les conserver, il y a une possibilité avec le partage via le bouton "...".



Pour le reste, la version 2.1 n'apporte qu'une option pour désactiver les notifications des actualités quotidiennes.

TousAntiCovid dépasse les 7 millions de téléchargements

Depuis le passage de StopCovid à TousAntiCovid, le succès est au rendez-vous. Si il est fort probable que cela coïncide plus avec le reconfinement qu'autre chose, Cédric O a annoncé ce matin que l'application avait dépassé les 7 millions d'activation. C'est un chiffre qui a doublé en dix jours.



Parmi les chiffres marquants, TousAntiCovid notifie quelque 500 personnes par jour d'un risque d'exposition au virus et a recensé 30 000 personnes infectées au total.

Le gouvernement français vise un seuil situé « entre 15 et 20 millions de téléchargements » et ce, le plus vite possible. C'est un palier qui permettra d'avoir une réelle efficacité.

Télécharger l'app gratuite TousAntiCovid