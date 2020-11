L'iPhone 12 Pro est plus populaire que l'iPhone 12

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Si on était nombreux à penser que les intentions d'achats seraient plus vers l'iPhone 12 que l'iPhone 12 Pro grâce à son prix moins élevé, finalement ça a été tout le contraire. Les consommateurs qui choisissent d'investir dans le nouvel iPhone souhaitent apparemment payer plus cher et profiter des fonctionnalités de la gamme Pro. Une nouvelle qui doit faire plaisir à Apple, car sa marge de bénéfice est bien sûr plus élevée sur l'iPhone 12 Pro.

Le 12 Pro est le plus populaire depuis le premier lancement

Le premier est à partir de 909€, le second est à partir de 1159€, une différence de prix assez élevé, mais qui ne décourage pas les clients qui veulent à tout prix le dernier iPhone avec les fonctionnalités Pro !

Selon de récentes données, l'iPhone 12 Pro serait le smartphone qui rencontre le plus de succès, si l'iPhone 12 classique se vend bien, il reste quand même loin des performances de son grand frère.

Cette information a été mise en avant par l'analyste Samik Chatterjee de JP Morgan, celui-ci s'est basé sur la disponibilité de l'iPhone en termes de délai de livraison à domicile. Il a été révélé que depuis qu'ils sont disponibles, l'iPhone 12 Pro s'est maintenu à une moyenne de 23 jours et l'iPhone 12 à une moyenne de 10 jours dans le monde entier.

Bien sûr, ces données ne sont qu'à but "indicatif" puisqu'il pourrait s'agir d'un stock plus limité du côté de l'iPhone 12 Pro !

Il ne fait aucun doute que ce changement soudain de choix est principalement dû à la réduction de l'écart de prix entre le modèle normal et le pro. Avec l'iPhone 11, il y avait une différence de 300 dollars avec l'iPhone 11 Pro, cette année la différence est plus réduite entre le 12 et 12 Pro, ce qui fait pousser des ailes à l'iPhone 12 Pro.



Plusieurs analystes avaient annoncé avant la sortie des iPhone 12, que ça serait le modèle "non Pro" qui serait le plus sollicité dans les commandes, avec un tarif inférieur 900 dollars et un écran OLED, il était désigné comme le best-seller de cette année, cependant la tendance a complètement été l'inverse.

Pour rappel, la précommande de l'iPhone 12 Mini et l'iPhone 12 Pro Max va avoir lieu vendredi prochain, l'iPhone qui devrait rencontrer le plus de succès devrait être le modèle Pro Max, notamment en Chine.