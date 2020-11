Kingdom Two Crowns : sauvegardes multiplateformes et améliorations

Pour les amateurs de micro-stratégie, il est possible de retrouver depuis quelques mois la nouvelle création de Raw Fury, qui a donné vie à Kingdom Two Crowns. Pour les plus connaisseurs, il s'agit de la suite de l'excellent Kingdom New Lands sorti il y a trois ans.



Votre but ? Bâtir, explorer et défendre votre empire des infâmes créatures jusqu'à trouver une solution pour venir à bout de cette menace...



Les développeurs viennent de mettre à jour leur titre, permettant ainsi de bénéficier de sauvegardes multiplateformes et d'améliorations diverses. Le trailer de l'époque :

Kingdom Two Crowns améliore le mode multijoueur

Jouez le rôle d'un monarque chevauchant son fier destrier et recrutant de nouveaux sujets, développez votre royaume et protégez-le contre les créatures cupides désireuses de s'emparer de votre trésor et de votre couronne.

Une grande mise à jour pour Kingdom Two Crowns vient d'être mise en ligne sur toutes les plates-formes, permettant notamment de bénéficier de sauvegardes multiplateformes.



Ce n'est pas tout, puisque le studio met également en avant des améliorations de performances et du mode multijoueur, avec notamment des couronnes qui ne se perdent plus, plus de pièces infinies et d'autres correctifs.



Un jeu que nous pouvons que vous conseiller !

