Un problème d’écran jaune sur les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro

Il y a 1 heure

Julien Russo

Plusieurs propriétaires d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro se plaignent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et les forums d'avoir une teinte d'affichage jaunâtre sur l'écran de leur nouveau smartphone. Bien évidemment, les deux fonctionnalités True Tone et Night Shift sont désactivées, mais une teinte jaune persiste sur la totalité de l'écran.

Un profil de couleur plus "chaud"

Apple rencontrerait-il son premier bad buzz avec les nouveaux iPhone 12 présentés le mois dernier ? D'après plusieurs acquéreurs de l'iPhone 12 et 12 Pro, il y aurait clairement un problème sur l'écran des nouveaux smartphones. Bien évidemment, tout le monde n'est pas concerné, mais un grand nombre d'utilisateurs rencontrent ce problème qui est toujours présent, même après un redémarrage ou une restauration de l'iPhone.

Pour faire une rapide comparaison, un utilisateur de Reddit qui utilise le pseudo ValyrianStyle a mis un iPhone 12 Pro avec le problème d'écran et un autre qui n'a pas le problème d'écran (un iPhone 11 Pro). Il est vrai que l'anomalie est flagrante !

Ce problème d'écran n'est pas la première fois, en effet comme le fait remarquer un utilisateur sur le forum de MacRumors, de précédentes polémiques ont eu lieu depuis l'iPhone 3G. Cet écran jaunâtre est même une tradition dans les premiers lots d'iPhone qui sortent des usines d'assemblages, selon lui l'exigence qualité d'Apple ne serait pas la même qu'en période où il y a moins d'iPhone à assembler.

Si vous êtes concerné par ce problème, il est probable qu'avec une photo comparative dans un environnement sombre, il est possible d'obtenir un échange en Apple Store.



