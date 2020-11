Slimes and Monsters : des plateformes, de l'action et du pixel-art

Il y a 40 min (Màj il y a 39 min)

Corentin Ruffin

Peut-être avez-vous déjà joué au jeu Knights and Slimes, sorti l'année dernière sur l'App Store, et proposant un jeu de plateforme en pixel art au rythme rapide avec des niveaux se générant aléatoirement ? Pour rappel, on y incarnait un chevalier possédant des sorts magiques devant faire face aux Slimes.



La bonne nouvelle, c'est que son créateur revient très prochainement avec son nouvel opus, qui n'est autre que la suite du jeu : se nommant Slimes and Monsters, celui-ci reprendra le concept de son aîné, tout en apportant quelques nouveautés.



Slimes and Monsters : la suite du jeu d'action arrive

Le développeur Monte Boyd est donc de retour dans le monde du jeu vidéo mobile, avec l'annonce de Slimes and Monsters, les slimes ne seront désormais plus seuls et se feront épauler par des monstres variés : des chauves-souris, des squelettes, des araignées, des gobelins et bien d'autres...



L'autre nouveauté, c'est que les niveaux, bien que toujours aléatoires, sont plus longs et... plus difficiles à terminer. L'autre gros ajout ? Le développeur fait désormais appel à des éléments RPG : si les sorts sont toujours présents, il sera également possible d'équiper de nouvelles armes et équipements.



Slimes and Monsters devrait être disponible le 12 novembre au prix de 2,29€ ! En attendant, je vous encourage à découvrir le premier opus.

