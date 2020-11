L'Apple Pencil est compatible MagSafe, un signe pour l'iPhone 13 ?

Si pour l'instant cela n'est qu'une supposition, on n'oubliera pas que le YouTuber iDeviceHelp a été l'un des premiers utilisateurs dans le monde à utiliser un iPhone avec un Apple Pencil . Il avait réussi à contourner le blocage d'Apple avec un système assez spécial ! En regardant la vidéo, on se dit que finalement le Pencil sur l'iPhone, n'est pas une mauvaise idée.

Apple nous prépare-t-il un iPhone 13 avec un Apple Pencil dans le packaging ? D'après l'utilisateur Canoopsy, il ne fait aucun doute au vu que le célèbre crayon d'Apple pourrait un jour fonctionner avec l'iPhone. Dans tous les iPhone 12, vous retrouvez au dos un anneau aimanté du nom de MagSafe , il permet de recharger le smartphone, mais aussi de s'en servir pour poser le smartphone sur un support . L'Apple Pencil est un crayon qui est aussi aimanté et qui pourrait donc à l'avenir se servir du MagSafe s'il est compatible avec l'iPhone. Voici à quoi ressemble un Apple Pencil sur le MagSafe !

Depuis sa création, Apple a toujours réservé l'Apple Pencil pour l'iPad. Il faut dire que sous l'ère de Steve Jobs, interagir avec un stylet sur l'iPhone était inimaginable et tous ceux qui y pensaient risquaient de recevoir la foudre de Jobs ! Aujourd'hui, avec Tim Cook aux commandes, l'idée d'utiliser l'Apple Pencil sur l'iPhone n'est plus à exclure. D'ailleurs un utilisateur de nom de @Canoopsy sur Twitter a découvert quelque chose d'étonnant...

