Le bundle XCOM 2 Collection est de sortie sur iOS

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

2

Les joueurs PC l’ont applaudi, voilà que XCOM 2 Collection de Take-Two débarque sur App Store. Il s’agit d’un portage de très bonne facture signé Feral qui est devenu un spécialiste du genre sur la plateforme Apple. Voilà désormais que le jeu s’affiche sur App Store à 8,99€ avec tous les contenus additionnels.



Il ne s’agit en effet pas uniquement du second volet de shoot tactique, mais bel et bien d’un bundle qui comprend XCOM 2, l’extension War of the Chosen ainsi que les quatre packs de DLC de la version PC.



Voici le trailer vidéo :

XCOM 2 Collection : un pack complet à 8,99€

Rappelons tout d’abord le synopsis de ce magnifique jeu développé sous le moteur Unreal Engine 3.5 :

Les extraterrestres règnent sur Terre, promettant monts et merveilles aux humains qui obtempèrent, tout en réduisant au silence quiconque se dresse sur leur chemin. Aux confins du monde, les forces moribondes d'XCOM se réunissent pour organiser une Résistance internationale, sauver l'humanité et reconquérir la planète.

Si l’histoire n’affiche aucune originalité avec comme but principal de renverser le régime extraterrestre depuis votre iPad ou votre iPhone, XCOM 2 Collection propose de nombreux défis, de la personnalisation et surtout beaucoup d’action grâce à l'expérience intégrale réunissant XCOM 2: War of the Chosen et les quatre packs DLC dans une seule et même application sans achat intégré.



Le gameplay reste fidèle au titre PC avec des combats tactiques au tour par tour dans lesquels le joueur dirige des troupes de soldats de manière très précise, mais avec une interface tactile repensée pour nos mobiles. Outre les phases de tir et d’infiltration, il est même possible de personnaliser le style, l'équipement et les aptitudes de chaque soldat.



Et, vous l’aurez compris, le bundle vendu 8,99€ donne accès à de nouvelles missions, ainsi qu'à des ennemis et des types de soldats inédits grâce aux packs DLC d'XCOM. Il y a :

Guerrier de la résistance

Enfants de l'anarchie

Chasseurs d'extraterrestres

Le dernier cadeau de Shen

Compatibilité et installation

Si vous êtes intéressés, il faut garder en tête que XCOM 2 Collection nécessite iOS 13.1 ou plus, un appareil Apple très récent, mais surtout 8,5 Go d'espace libre pour installer le jeu de base et tous les packs de DLC gratuits. Pour éviter les problèmes d'installation, le studio recommande a carrément 17 Go d'espace libre !

iPhone pris en charge :

iPhone 7 Plus

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone 12 / 12 Pro

iPhone SE (2e génération, 2020)

iPad pris en charge :

iPad mini (5e génération, 2019)

iPad Air (3e génération, 2019)

iPad (7e génération, 2019)

iPad Air (4e génération, 2020)

iPad (8e génération, 2020)

iPad Pro (2e génération, 2017: 10.5", 12.9")

iPad Pro (3e génération, 2018: 11", 12.9")

iPad Pro (4e génération, 2020: 11", 12.9")

Télécharger le jeu XCOM 2 Collection