macOS 11.0.1 : Apple publie la Release Candidate

Si vous êtes développeur et que vous souhaitez télécharger la dernière bêta, voici comment s'y prendre : dans le menu de la pomme en haut à gauche de l'écran, rendez-vous dans " Paramètres Système " > Mise à jour logicielle et vous verrez à cet endroit la Release Candidate qui vous attend bien sagement. Pour tous les autres, il faut encore un peu de patience avant l'arrivée de macOS Big Sur ! PS : Apple avait avertit qu'elle changerait certains termes pour ne pas "choquer".

Les développeurs qui participent à la bêta macOS Big Sur peuvent dès maintenant installer la dernière bêta avant le lancement officiel. C'est la dernière chance pour Apple de trouver et corriger les bugs à l'approche de la mise en ligne de macOS Big Sur. En général, quand la Release Candidate est de sortie, cela annonce la version officielle de façon imminente , cela confirme une fois de plus ce que les rumeurs affirment depuis plusieurs semaines, que macOS 11 Big Sur serait lancé le soir de l'Apple Event du 10 novembre . Un keynote à suivre en direct avec nous.

C'est le nouveau terme utilisé dans le vocabulaire d'Apple, on ne parle plus de "Golden Master", mais de "Release Candidate". Si le mot change, le principe reste le même, il s'agit de la dernière bêta distribuée aux développeurs avant que celle-ci soit proposée à l'ensemble des utilisateurs macOS.

