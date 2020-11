Netflix lance une chaîne TV exclusivement pour la France

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

4

Le géant du streaming vidéo lance aujourd'hui une exclusivité réservée à la France qui se nomme Direct et qui n'est autres qu'une chaîne TV à l'intérieur de Netflix. Voyons ensemble comment cela fonctionne.

Netflix lance sa propre chaîne TV

Netflix enchaîne les nouveautés en cette année 2020 et la dernière en date risque de vous surprendre puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une chaîne de TV à l'intérieur de Netflix. Oui, vous avez bien compris, Netflix lance un nouveau bouton/service nommé "Direct" qui permet de lancer une sorte de chaîne TV.

Sur cette chaîne vous pourrez retrouver des séries, des films ou des documentaires qui sont les plus appréciées en France mais aussi à travers le monde. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, la grille des programmes sera accessible pour savoir quels sont les sujets à venir.



Bien évidemment il est important de rappeler que cela vient s'ajouter comme une nouvelle "option" donc ceux qui ne seraient pas intéresser par celle-ci pourront tout simplement l'ignorer. De plus, il faut souligner que pour l'instant, seul une poignée d'utilisateurs y ont accès (comme toujours avec Netflix qui commence par une phase de test) et c'est seulement disponible en version Web. Pour une disponibilité grand public et sur smartphones et TV, il va falloir encore patienter.



Source

Télécharger l'app gratuite Netflix