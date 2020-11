Apple va vendre le MagSafe Duo à 149€ !

On l'attendait, mais il faudra encore patienter avant de pouvoir commander le MagSafe Duo. En effet, Apple a lancé les précommandes des iPhone 12 Mini et 12 Pro Max, ainsi que du HomePod Mini, mais n'a pas commercialisé son chargeur double.



En revanche, le MagSafe Duo présenté en même temps que les iPhone 5G a désormais un prix : 149€. Aie !



Un prix fou pour le MagSafe Duo

En effet, la page du chargeur double MagSafe affiche un prix assez incroyable de 149€, alors que le MagSafe solo coûte 45€. Pour trois fois plus cher, vous pourrez recharger un iPhone et... une Apple Watch. Pas d'autre iPhone ni d'écouteurs AirPods (seulement le boitier). Difficile à avaler quand on sait qu'il y a souvent deux iPhone à la maison et que le chargeur de l'Apple Watch est toujours fourni.



Mieux, Apple précise que l'adaptateur secteur USB de 20 W est vendu séparément. Comptez donc 29€ de plus.



Et la housse en cuir MagSafe

La housse en cuir équipée de MagSafe sera aussi chère avec un prix fixé à 149 euros.

Le MagSafe Duo vous permet de recharger facilement vos iPhone, Apple Watch, boîtier de charge sans fil pour AirPods ou autres appareils certifiés Qi. Placez vos appareils sur le chargeur. Ce simple contact suffit pour lancer une charge régulière et efficace. Ce chargeur se replie de façon compacte pour vous suivre dans tous vos déplacements.

