Huawei présente le Nova 8 SE, une pâle copie de l'iPhone 12

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

10

Si vous suivez l'actualité de Huawei, vous n'êtes pas sans savoir que le constructeur chinois possède une gamme de smartphones qui se nomme Nova. Hier soir, ils ont notamment dévoilé la nouvelle version qui porte le nom de Nova 8 SE, prévu exclusivement pour le marché local.



Si on en parle aujourd'hui, c'est que ce dernier nous fait penser à un autre smartphone, dont nous parlons énormément sur ce blog : l'iPhone 12. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, la ressemblance est frappante, que ce soit au niveau du dos et des côtés de l'appareil.

Huawei s'inspire de l'iPhone 12 pour son Nova 8 SE

Une fois n'est pas coutume, il semblerait qu'Apple continue d'inspirer et de créer les tendances au sein du marché du smartphone. Après le notch, que nous aimerions voir disparaitre, c'est au tour des bords rectangulaires d'être mis en avant...



En effet, Huawei a dévoilé hier soir son nouveau téléphone Nova 8 SE qui ressemble en tous points à l'iPhone 12, plus particulièrement sur les côtés et le dos. L'appareil embarque un écran OLED de 6,5 pouces (Full HD +) avec une encoche et un lecteur d’empreintes digitales à l’intérieur, une caméra frontale de 16 mégapixels et un module de caméra carré avec quatre grands capteurs.

Le Huawei Nova 8 SE conserve le même prix que son prédécesseur mais ajoute également une charge rapide de 66W.

Fiche technique Huawei Nova 8 SE

Ecran : OLED 6.53 Full HD +

Dimensions et poids : 7,46 mm d’épaisseur / 178 g

Processeur : MediaTek Dimensity 720/800

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go

Caméra frontale : 16 MP

Caméra arrière : 64 MP f / 1.9 8 MP f / 2.4 UGA 2 MP f / 2,4 bokeh Macro 2 MP f / 2.4

Batterie : 3800 mAh (Charge rapide de 66 W)

Système : Android 10 / EMUI 10.1

Connectivité 5G SA / NSA Wi-Fi ac Bluetooth 5.1

Autres : Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran



Se plaçant sur le marché des smartphones moyens de gamme, le téléphone est vendu autour de 330 euros.