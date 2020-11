iMac 2021 : un magnifique concept du futur ordinateur Apple

Hier à 21:35

Medhi Naitmazi

6

Alors que les premiers Mac Apple Silicon seront présentés mardi prochain, il n'y aura probablement pas de nouvel iMac. En effet, les rumeurs annoncent avec insistance des MacBook Air et Pro pour commencer la transition ARM. Mais Apple travaille tout de même sur un nouvel iMac avec une puce A14T. C'est ce qu'imagine un concept de SvetApple pour l'iMac 2021.

iMac 2021 : un concept du futur ordinateur de bureau d'Apple

L'analyste, Ming-Chi Kuo, a déclaré à plusieurs reprises qu'Apple développait un iMac 2021 avec un nouveau design de 24 pouces et des bords plus petits autour de l'écran. Le concept de SvetApple vient justement nous proposer une vue de cet iMac, aux côtés d'un iMac 32 pouces. Actuellement, Apple vend 21,5 et 27 pouces.

Le résultat est magnifique avec un style façon iPad Pro. Mais pour le voir, il va falloir patienter. À ce stade, il est difficile de savoir quand la firme lancera le nouvel iMac 2021, même si il y a un espoir de le voir au keynote One More Thing.



Rappelons qu'Apple a déclaré qu'il transférera toute sa gamme de Mac vers des processeurs Apple Silicon (ARM) au cours des deux prochaines années. Cela signifie que nous devrions nous attendre à un iMac avec Apple Silicon au plus tard en 2022.



En attendant, dites-nous si un tel iMac 2021 vous plaît et si l'augmentation de la dalle est importante.