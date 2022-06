Découvrez ce magnifique concept d'iMac M2 de 27 pouces

Une partie des clients attend toujours la version agrandie de l'iMac M1 de 24 pouces. Depuis un an, Apple propose un ordinateur de bureau tout-en-un avec une puce personnalisée qui surpasse les performances des processeurs Intel. Mais le modèle de 27 pouces encore au catalogue n'a toujours pas fait la transition. Avec la sortie du premier lot de Macs M2, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant qu'Apple ne dévoile un nouvel iMac M2. On imagine que la société proposera une évolution du modèle de 24 pouces, mais aussi une taille au-dessus, probablement 27 pouces. Et le designer Parker Ortolani a déjà tout prévu avec un joli concept.

Le même iMac, mais en plus grand

Ortolani a imagine le nouvel iMac M2 avec des couleurs plus sombres que son petit frère. On retrouve ici un blanc Starlight, un noir Midnight, un vert, un rose et un bleu profond.

© Parker Ortolani

Étant donné que la société a récemment dévoilé le Mac Studio avec un écran Studio Display 27 pouces, le designer pense que l'iMac M2 pourrait être le modèle parfait pour combiner les puces personnalisées et l'écran dernier cri.



Comme vous pouvez le voir dans son concept, le résultat est assez proche du Studio Display avec des cadres noirs autour de l'écran plutôt que l'option blanche de la gamme actuelle, qui, selon Apple, peut facilement se fondre dans l'environnement.



Pour accompagner son ordinateur, il imagine également un tout nouveau Magic Keyboard, sans fil, rechargeable et vibrant.

I know it’s hard to care today, but I’ve been working on this M2 iMac concept for a few days… hope y’all like it… pic.twitter.com/vG8qTkNUwI — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 24, 2022

Bientôt un iMac M2

On ne sait finalement pas grand chose sur le prochain iMac M2. En février, à propos du nouveau MacBook Pro 13 pouces qui n'avait pas encore été commercialisé, Mark Gurman a déclaré qu'il s'attendait à ce que cet ordinateur soit équipé du processeur M2, qui serait l'un des nombreux Macs en préparation équipés de cette puce, y compris les mises à jour de l'iMac M2 de 24 pouces, du Mac mini M2 d'entrée de gamme et du MacBook Air M2 remanié. Le code d'iOS avait d'ailleurs révélé plusieurs identifiants de produits encore inconnus jusqu'ici, confirmant cette hypothèse.



Encore plus fort, Gurman a même expliqué en avril dernier qu'Apple travaillait déjà sur un nouvel iMac M3 qui sortirait plus tard l'année prochaine, ce qui pourrait suggérer que la société pourrait faire l'impasse sur le processeur M2 pour sa gamme d'iMac. Une idée surprenante car les MacBook Pro et Air passent en ce moment même par la case "M2".